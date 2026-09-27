Από το «Π. Γιαννακόπουλος» φάνηκε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν μία ταχύτητα πάνω από τον Παναθηναϊκό!

Ο Αντώνης Καλκαβούρας δεν ξέρει αν ο «δικέφαλος» είναι ακόμη ομάδα από το πάνω ράφι της Euroleague, αλλά είναι σίγουρος ότι ο Τρινκιέρι, ο Καλάθης και ο Όσμαν τον κάνουν να φαίνεται ήδη. Ποιο είναι το ρίσκο που δεν δικαίωσε τον Ομπράντοβιτς...

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, λοιπόν, το ζευγάρι του αποψινού (20.00) τελικού του Supercup στο ουδέτερο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», σε ένα συναπάντημα που έχει να ξανασυμβεί 42 ολόκληρα χρόνια με φόντο ένα τρόπαιο και είναι η πρώτη του φορά σε μονό τελικό (Κυπέλλου ή Supercup). Από το 1994 στην GBL, όταν οι Πειραιώτες είχαν νικήσει με 3-2 στους τελικούς και είχαν κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Μεγαλύτερη και πιο πρώιμη επιβεβαίωση ότι το ελληνικό μπάσκετ εισέρχεται σιγά-σιγά σε μία νέα πολύ πιο ανταγωνιστική περίοδο σε διασυλλογικό επίπεδο, δεν θα μπορούσε να υπάρξει από την «καρυδάτη» πρόκριση του ΠΑΟΚ (84-82) ή από τον αποκλεισμό-«θρίλερ» του Παναθηναϊκού! Όπως θέλετε διαβάστε το αποτέλεσμα του δεύτερου ημιτελικού.

Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι ξαφνικά έκλεισε οριστικά η ψαλίδα των «αιωνίων αντιπάλων» από τους επίδοξους εφετινούς διώκτες τους από την Θεσσαλονίκη. Και για του λόγου το αληθές, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που μπορούν να εξηγήσουν την παραπάνω διατύπωση και οι οποίοι έχουν να κάνουν με τον πολύ χαμηλότερο βαθμό ετοιμότητας του «τριφυλλιού» (από πλευράς έκβασης της προετοιμασίας και του αριθμού των προπονήσεων), σε σχέση με τους «μελανόλευκους» την δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς επίσης και με τις τέσσερις χτυπητές απουσίες των «πρασίνων» (Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Σλούκας και Φαλ).

Το ίδιο πάνω-κάτω ισχύει και για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι, όμως, ήταν τυχεροί που αντιμετώπισαν την υποδεέστερη φέτος ΑΕΚ και παρ’ ότι έπαιξαν χωρίς προπόνηση και κατευθείαν από ταξίδι, την νίκησαν (93-80) με «σβηστές μηχανές». Δεν έβαζα με τίποτε το χέρι μου στην φωτιά ότι θα υπήρχε σίγουρα μία αθηναϊκή ομάδα στον τελικό, αν αντίπαλος των πρωταθλητών Ελλάδας και Ευρώπης ήταν ο εφετινός Άρης!

Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ προετοίμασε το ματς μία ολόκληρη εβδομάδα χωρίς να έχει ενδιάμεσο παιχνίδι με ταξίδι, ενώ ο Παναθηναϊκός ρίχτηκε στην μάχη χωρίς καν να έχουν συμπληρωθεί 48 ώρες από την πρεμιέρα της Euroleague κόντρα στην Παρί.

Η πρώτη προσέγγιση του τελικού

Τι γνώμη έχω για το παιχνίδι που αρχίζει σε λίγες ώρες; Ότι από ενεργειακής άποψης και μεγαλύτερης εξοικείωσης σε παιχνίδια τέτοια επιπέδου, ο Ολυμπιακός θα έχει ένα μικρό προβάδισμα τύπου 60%-40%.

Δεν ζορίστηκε απέναντι στην «Ένωση» και παρ’ ότι ακόμη έχει πολύ δρόμο να διανύσει σε επίπεδο αυτοματισμών, έχει τόσο μεγάλη επιθετική ποιότητα που σε μερικά διαστήματα χάνεται η μπάλα. Συν τοις άλλοις, πλέον είναι υποψιασμένος και γνωρίζει ότι αν δεν είναι σοβαρός και προσεκτικός, κάλλιστα μπορεί να κινδυνεύσει.

Η ομάδα του Τρινκιέρι από την άλλη πλευρά, έχει τον ενθουσιασμό, το υλικό αλλά και τα εργαλεία για να βάλει δύσκολα στον αντίπαλό της, αλλά πρώτον θα παίξει ένα δεύτερο πολύ απαιτητικό παιχνίδι κι ενώ δεν θα έχουν περάσει ούτε 24 ώρες από την «σκυλομαχία» με τον Παναθηναϊκό. Από την μία μέρα στην άλλη, δεν είναι εύκολο για μία νέα ομάδα να αντιμετωπίζει back to back και να κερδίζει διαδοχικά τις δύο κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης!

Όλα αυτά, όμως, αφορούν στην θεωρία και ισχύουν μέχρι το τζάμπολ. Τα άκρως ενδιαφέροντα συμπεράσματα που θα προκύψουν – ανεξαρτήτως αποτελέσματος – θα τα συζητήσουμε σε λίγες ώρες από τώρα. Έως τότε μπορούμε να καταθέσουμε μερικά στοιχεία, που κατά την γνώμη μας έκριναν τους δύο ημιτελικούς και έφεραν τον ΠΑΟΚ να ψάχνει στον τελικό την πρώτη νίκη επί του Ολυμπιακού μετά από 8,5 χρόνια και 17 σερί ήττες και τον πρώτο τίτλο μετά από 27 χρόνια!

ΠΑΟΚ: Τα ριμπάουντ με μείον έναν ψηλό και το κλείσιμο του ματς με τρεις κοντούς!

Δεν πιστεύω ότι είναι πολλοί εκείνοι που παρακολουθώντας τον «δικέφαλο του Βορρά» την προηγούμενη εβδομάδα στο “T-Center”, εξεπλάγησαν από την νίκη του επί του Παναθηναϊκού. Και αυτό γιατί και σε εκείνο το ματς κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα κι έχασε τσάμπα!

Όπως ακριβώς πήγε να συμβεί και στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του! Με την μόνη διαφορά ότι στο Περιστέρι το άξιζε ακόμη περισσότερο απ’ όσο στο ΟΑΚΑ και ουσιαστικά το buzzer beater τρίποντο του πρώην «πράσινου» Τσέντι Όσμαν απέδωσε (82-84) μπασκετική δικαιοσύνη.

Ήταν ένα ματς σκέτη απόλαυση και διαφήμιση του αθλήματος ανεξαρτήτως της οπτικής από την οποία το είδε ο καθένας. Στην συνέντευξη Τύπου, ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ σημείωσε ότι η αναμέτρηση του προηγούμενου Σαββάτου (20/07) και η νίκη του Παναθηναϊκού (87-81) στις λεπτομέρειες, βοήθησε την ομάδα του να προσαρμοστεί σε όλες τις παραμέτρους που χαρακτηρίζουν ένα ματς κόντρα σε έναν διεκδικητή της Euroleague.

Στα δικά μου τα μάτια φανέρωσε (γιατί ήταν μόλις η 2η φορά που έβλεπα τους Θεσσαλονικείς, μετά τον αγώνα με την Παρτίζαν) ότι η ομάδα του είχε δουλέψει πολύ στην προετοιμασία, είχε ήδη χτίσει συνήθειες, ενώ η ταχύτητα στην οποία έπαιζε ήταν προφανές ότι την δεδομένη χρονική δεν μπορούσε να ματσαριστεί από τους «πράσινους».

Το αν ο «επτάστερος» νίκησε τελικά σε εκείνο το ματς, που έγινε μέσα στο σπίτι του και με 10 και πλέον χιλιάδες κόσμου στο πλευρό, δεν θεωρώ ότι είχε καμία σημασία γιατί επρόκειτο για ένα αποτέλεσμα που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και το οποίο μάλλον χρησίμευσε τα μέγιστα στον ΠΑΟΚ.

Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον ημιτελικό του Supercup, είχε να κάνει με το ένα έξτρα ποιοτικό guard που είχε ο Τρινκιέρι στην διάθεσή του (Ταϊρί) και αντίστοιχα με το ένα λιγότερο που είχε ο Ομπράντοβιτς (Γκραντ), με δική του απόφαση.

Δεν μπορώ ακριβώς να ξέρω πως μπορεί να σκέφτηκε ο «Ζοτς», αλλά αν έκανα μία υπόθεση εργασίας, θα έλεγα ότι επέλεξε τον Χουάντσο να έχει έξτρα παίκτη στην προσπάθεια ελέγχου των κατοχών, που στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» (αλλά και στα φιλικά παιχνίδια που θα είδαν οι συνεργάτες του), φάνηκε ξεκάθαρα ότι είναι το «όπλο» των «μελανόλευκων».

Η εξέλιξη του ματς, όχι απλά δεν τον δικαίωσε γιατί ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε πλήρως στα ριμπάουντ (38-29), ανανεώνοντας συνολικά 17 επιθέσεις (παρ’ ότι ο Ομορούγι έμεινε εκτός 6άδας ξένων), αλλά επιπροσθέτως ο «δικέφαλος» πίεσε επί τούτου και δυσκόλεψε την κυκλοφορία του Παναθηναϊκού, που επί το πλείστον έπαιζε με ψηλό σχήμα με έναν point-guard αν εξαιρέσουμε ελάχιστα λεπτά που έπαιξαν μαζί ο Φρανσίσκο με τον Μπάντιο και τον Μωραϊτη.

Η δε ευχέρεια του Τρινκιέρι να παίξει με τρεις κοντούς σε όλη την 4η περίοδο, βοήθησε την ομάδα του να «σβήσει» πολύ γρήγορα το -5 του 31ου λεπτού (55-60) και χωρίς να πανικοβληθεί καθόλου, να δυσκολέψει πολύ την επιθετική λειτουργία των «πρασίνων» και να τρέξει ένα επιμέρους 9-20, που την έφερε για τα καλά στην θέση του οδηγού (75-69 στο 37’).

Σε αυτό το διάστημα κομβικό ρόλο έπαιξε ο αλάνθαστος Νικ Καλάθης, που είχε την μπάλα στα χέρια και αποφάσισε σχεδόν για όλες τις επιτυχημένες επιθέσεις των τυπικά φιλοξενούμενων, κάνοντας «μάγκα» τον Αλεξάντερ (17π. με 7/10 σουτ σε 18’).

Ο Όσμαν έκλεισε στόματα σχετικά με το αν μπορεί να κουβαλήσει μία ομάδα και ήταν καθοριστική η αυτοπεποίθηση με την οποία πήρε σημαντικές αποφάσεις ανεξάρτητα με το αν έχασε κάποια εύκολα καλάθια και κάποια αμαρκάριστα μακρινά σουτ. Έβαλε το δύσκολο και το εκτός ισορροπίας και υπέγραψε φαρδιά πλατιά το θρίλερ!

Οι δύο αυτοί τύποι μαζί με τον 58χρονο Ιταλό τεχνικό αποτελούν τα πρόσωπα που θέλοντας και μη θα παρασύρουν και τους υπόλοιπους σε μία υποχρεωτική πορεία αλλαγής επιπέδου. Η αρχή έχει ήδη γίνει. Η συντριπτική διαφορά των προσπαθειών εντός πεδιάς (72-48) και εντέλει των κατοχών, έδειξε πόσο εντυπωσιακή είναι ήδη η μετάλλαξη του ΠΑΟΚ και φυσικά επαλήθευσε την εύλογη ανησυχία του 66χρονου Σέρβου τεχνικού του «τριφυλλιού».

Απλά οι παίκτες του Παναθηναϊκού φάνηκε ότι βρίσκονται ακόμη πίσω στην φυσική κατάσταση που απαιτεί ασφυκτική πίεση στην άμυνα και παράλληλα έλεγχο των ριμπάουντ και καλή κυκλοφορία στην επίθεση. Και εν προκειμένω, φρονώ ότι η απουσία του Γκραντ πόνεσε πολύ περισσότερο την ομάδα, απ’ όσο θα πονούσε η προσωρινή απενεργοποίηση του Χουάντσο.

Και αυτό γιατί ο Φρανσίσκο κάνει μπαμ ότι έχει ως πρώτη προτεραιότητα το σκοράρισμα και χωρίς καθαρό playmaker δίπλα του, χάνει τον έλεγχο και χαλάει το παιχνίδι της ομάδας. Μπορεί να είναι ασταμάτητος στο ένας και να σου πάρει ένα ματς μόνος του (όπως σχεδόν το έκανε με τα δύο σερί τρίποντα μέσα σε 8 δευτερόλεπτα), αλλά δεν είναι τυχαίο ότι είχε το δεύτερο χαμηλό plus/minus.

Συν τοις άλλοις, ο Γιαμπουσέλε φαίνεται ότι δυσκολεύεται πολύ ως σέντερ (όχι από πλευράς όγκου ή μεγέθους, αλλά από πλευράς συνηθειών), ο Λεσόρ θέλει δουλειά, ενώ ο Μπόνγκα επιβάλλεται να γίνει πιο επιδραστικός και να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες. Συγκριτικά καλύτερος παίκτης του «επτάστερου» ήταν ο Μπάντιο, που είναι περισσότερο playmaker από τον “Σίσκο”.

Κλείνοντας, για έναν οργανισμό του μεγέθους του Παναθηναϊκού, της επένδυσης που έγινε το καλοκαίρι με τους παίκτες και τον προπονητή και των προσδοκιών που υπάρχουν για φέτος, αντιλαμβάνομαι ότι ο αποκλεισμός από τον ΠΑΟΚ (82-84) στον ημιτελικό του Supercup, δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί με ψυχραιμία και λογική εξήγηση.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, προσυπογράφω και με τα δύο χέρια την δημόσια τοποθέτηση που είχε ο Ομπράντοβιτς στην συνέντευξη Τύπου (αναγνώρισε την καλή εμφάνιση του ΠΑΟΚ, την υπεροχή τους στις κατοχές και τον συνεχάρη), γνωρίζοντας ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν θέλει να χάνει ούτε σε φιλικό.

Και η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος που ήρθε η ήττα (έστω και αν ήταν δίκαιη), δεν είναι καθόλου ευκολοχώνευτος. Απλά είχαμε ξεσυνηθίσει με τον Αταμάν, που σε ένα μεγάλο βαθμό δεν την αποδεχόταν...

Όταν ο «Ζοτς», όμως, λέει ότι «είμαι ικανοποιημένος από την εικόνα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα...», να είστε σίγουροι ότι αυτό αργά ή γρήγορα θα συμβεί...

Υγ.: Τον Σούλη Μαρκόπουλο τον γνώρισα λίγο, αλλά αρκετά για να υποκλιθώ στο μεγαλείο του ήθους, της ταπεινοφροσύνης και της αυθεντικής αγάπης που έτρεφε για την πορτοκαλί μπάλα. Ήταν η επιτομή του ανθρώπου που γινόταν να μην συμπαθήσεις και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει...

Ολυμπιακός: Τα τρίλεπτα του Μοντέρο και το instant scoring από Βεζένκοβ και Ντόρσεϊ

Ο πρώτος ημιτελικός έδινε σε όλους την εντύπωση ενός φιλικού στο οποίο ήταν γνωστός ευθύς εξαρχής ο νικητής. Ο Μπαρτζώκας δεν θέλησε να ταλαιπωρήσει τον Μιλουτίνοφ (ταξίδεψε και πήρε λίγο χρόνο συμμετοχής στην Βιτόρια), σε ένα ματς που δεν είχε αντίπαλο στο μπόι του απλά και μόνο για να ζεσταθεί και να ξαναπαίξει σε 24 ώρες, ενώ ακολουθεί ταξίδι στο Κάουνας και match-up με τον Βαλαντσιούνας, επομένως ο Χολ (19π., 7ρ., 2κλ. & 2κοψ. με 8/9 σουτ) βρήκε τον χώρο και τον χρόνο για να κάνει ένα από τα καλύτερά του ματς.

Ο Αμερικανός σέντερ, οι εκλάμψεις και η ευκολία στο σκοράρισμα που χαρακτηρίζει τους Βεζένκοβ και Ντόρσεϊ (είχαν μαζί 28π. με 10/16 σουτ) σουτ και δύο-τρία μαγικά διαστήματα του Μοντέρο (19π., 3ασ., 5ας. & 2κλ.), που προσφέρει ακόμη ψήγματα του τι πραγματικά μπορεί να κάνει στο παρκέ και του πόση ταχύτητα και ποιότητα ταυτόχρονα μπορεί να προσδώσει στην ομάδα, ήταν οι λόγοι που ο Ολυμπιακός δεν κινδύνευσε (93-80) από την αρκετά πιο ανέτοιμη αλλά μαχητική ΑΕΚ.

Τα 18 λάθη που έκαναν οι πρωταθλητές Ευρώπης (μ.ο. 16,2 στα 4 επίσημα ματς), είναι ένας λογικός αριθμός για την εποχή, τα πολλά νέα πρόσωπα που προστέθηκαν αλλά και τον πιο γρήγορο τρόπο που θέλουν να παίξουν φέτος. Δεν παύουν να είναι πολλά και ειδικότερα όταν ο αντίπαλος έχει ποιότητα, να θέτουν σε κίνδυνο την υπόθεση νίκη!

Κι αν ο Ολυμπιακός δεν είναι σοβαρός και συγκεντρωμένος και πουλήσει τόσες μπάλες κόντρα στον ΠΑΟΚ θα χάσει το μικρό πλεονέκτημα που έχει ενεργειακά. Γιατι ο «δικέφαλος του Βορρά» υπερτερεί σε αυτοματισμούς και σε βαθμό ετοιμότητας.

Η «Ένωση» στην παρούσα φάση δεν ήταν μία τέτοια ομάδα. Έχει όμως πολλά περιθώρια βελτίωσης και τηρουμένων των αναλογιών (δεν ήταν καλός ο Μπάρτλεϊ) και των απουσιών (Γουίλιαμς, Μπράουν και Φιζέλ, παρουσιάστηκε καλύτερη του αναμενομένου.

Ο Ερτέλ θα της δωσει κλάση και δημιουργία, ο Λαρεντζάκης τεχνογνωσία και εμπειρία, οι τρεις που λείπουν μέγεθος, ριμπάουντ και αθλητικότητα, ενώ όταν βρει ρυθμό ο Νόλεϊ θα σκοράρει με πολύ μεγαλύτερη ευκολία. Ευχάριστη έκπληξη ο Τσαλμπούρης που έβγαλε διάθεση και επιθυμία που δεν έδειχνε στο παρελθόν, καθώς επίσης και ο Τζόσεφ τζούνιορ που είναι πολύ δυνατό παιδί και θα κάνει αισθητή την παρουσία του στην ρακέτα.