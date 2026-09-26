ΠΑΟΚ: Ανησυχία για Χουγκάζ ο οποίος αποχώρησε τραυματίας
Ανησυχία στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για τον Νίκο Χουγκάζ! Ο Έλληνας παίκτης αποχώρησε τραυματίας από το παρκέ, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις στον δεξιό προσαγωγό του.
Μέχρι τη στιγμή της εξόδου του από το παρκέ, ο 26χρονος φόργουορντ είχε 5 πόντους, ένα ριμπάουντ και μια ασίστ σε 18:19, στον δεύτερο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Στον αυριανό τελικό (27/09, 20:00) περιμένει ήδη ο Ολυμπιακός, που επικράτησε της ΑΕΚ με 93-80.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.