Ο Νίκος Χουγκάζ αποχώρησε τραυματίας από το παρκέ στον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup κόντρα στον Παναθηναϊκό, αφού ένιωσε ενόχληση στον δεξιό προσαγωγό.

Ανησυχία στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για τον Νίκο Χουγκάζ! Ο Έλληνας παίκτης αποχώρησε τραυματίας από το παρκέ, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις στον δεξιό προσαγωγό του.

Μέχρι τη στιγμή της εξόδου του από το παρκέ, ο 26χρονος φόργουορντ είχε 5 πόντους, ένα ριμπάουντ και μια ασίστ σε 18:19, στον δεύτερο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Στον αυριανό τελικό (27/09, 20:00) περιμένει ήδη ο Ολυμπιακός, που επικράτησε της ΑΕΚ με 93-80.