Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Το reunion του Όσμαν με τους πρώην συμπαίκτες του
Μετά τον πρώτο ημιτελικό του Super Cup, στον οποίο ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΚ με 93-80 και εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό της Κυριακής (27/09, 20:00), το ενδιαφέρον στρέφεται στη δεύτερη αναμέτρηση της διοργάνωσης, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ.
Οι δύο ομάδες μοιράστηκαν μερικές όμορφες στιγμές λίγο πριν το τζάμπολ με τον Τσέντι Όσμαν να συναντά και πάλι μετά από μικρό χρονικό διάστημα (από το τουρνουά του «Παύλος Γιαννακόπουλος») τους πρώην συμπαίκτες του από τον Παναθηναϊκό. Οι θερμές αγκαλιές με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη έκλεψαν την... παράσταση.
Δείτε τα βίντεο
☘️🤝 Οι αγκαλιές του Οσμάν με τους πρώην συμπαίκτες του! pic.twitter.com/tgC5NgQgFa— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 26, 2026
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