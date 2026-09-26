Ο Τσέντι Όσμαν συναντήθηκε και πάλι με τους πρώην συμπαίκτες του από τον Παναθηναϊκό με τις αγκαλιές με Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη να ξεχωρίζουν.

Μετά τον πρώτο ημιτελικό του Super Cup, στον οποίο ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΚ με 93-80 και εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό της Κυριακής (27/09, 20:00), το ενδιαφέρον στρέφεται στη δεύτερη αναμέτρηση της διοργάνωσης, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ.

Οι δύο ομάδες μοιράστηκαν μερικές όμορφες στιγμές λίγο πριν το τζάμπολ με τον Τσέντι Όσμαν να συναντά και πάλι μετά από μικρό χρονικό διάστημα (από το τουρνουά του «Παύλος Γιαννακόπουλος») τους πρώην συμπαίκτες του από τον Παναθηναϊκό. Οι θερμές αγκαλιές με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη έκλεψαν την... παράσταση.

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