Stoiximan Super Cup: Οι αγκαλιές του Λαρεντζάκη με τους παίκτες του Ολυμπιακού
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ανήκει πλέον στο έμψυχο δυναμικό της ΑΕΚ αλλά δεν ξεχνά σε καμιά περίπτωση τα όσα μοιράστηκε με τους παίκτες του Ολυμπιακού, όσο ήταν κάτοικος Πειραιά. Ο γκαρντ της Ένωσης είχε έναν θερμό εναγκαλισμό με τους πρώην συναθλητές του, πριν το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού του Stoiximan Super Cup.
Υπενθυμίζεται ότι στον δεύτερο ημιτελικό του θεσμού, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ απόψε (26/09, 21:00). Και τα δύο ματς θα διεξαχθούν στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου.
Δείτε το video:
🫂 Οι αγκαλιές του Λαρεντζάκη με τους παίκτες του Ολυμπιακού pic.twitter.com/kGYeKAVbzj— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 26, 2026
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