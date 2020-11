Δεν είχε πάει καλά η πρώτη θητεία του Έι Τζέι Σλότερ στη Γκραν Κανάρια το καλοκαίρι, αφού αποχώρησε από την ομάδα μετά από 16 μέρες.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους Emiliano Carchia και Chema De Lucas, ο 33χρονος γκαρντ επιστρέφει στη Γκραν Κανάρια.

Τη σεζόν ο 2014-15, ο Αμερικανός με πολωνικό διαβατήριο έπαιξε στον Παναθηναϊκό.

AJ Slaughter is returning to CB Gran Canaria, a source told me and @chemadelucas

— Emiliano Carchia (@Carchia) November 8, 2020