Ο 16χρονος Αρφαράς του Κολοσσού υπογράφει στην Γκραν Κανάρια! (pic & vid)

Ο νεαρός άσος είναι γεννημένος το 2004, έχει ύψος 1μ.96 και ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων ως τρίτος σκόρερ (104π.), πρώτος ριμπάουντερ (63ριμπ.), πρώτος μπλοκέρ (11κοψ.) και πρώτος σε αξιολόγηση ενώ συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη πεντάδα του τουρνουά!

Ο 16χρονος παίκτης του Κολοσσού αναμένεται να μετακομίσει στην Ισπανία για λογαριασμό της Γκραν Κανάρια, υπογράφοντας πολυετές συμβόλαιο με τους νησιώτες που φέτος θα συμμετάσχουν στο EuroCup.

Very intriguing 16 year-old Greek prospect Michael-Angelos Arfaras (196 cm, wingspan 209 cm) is close to signing with Gran Canaria to a multi-year deal, according to sources.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) August 12, 2020