Γιουλ: «Συγγνώμη αν πρόσβαλλα κάποιους με την άποψή μου» (pic)

Με αφορμή την μεταγραφή του Νικ Καλάθη στην Μπαρτσελόνα, ο Σέρχιο Γιουλ είχε σχολιάσει στο twitter για τα λεφτά των Καταλανών.

Αρκετοί αντέδρασαν και σήμερα ήρθε η ώρα να εξηγήσει τι εννοούσε ο Γιουλ.

Ο γκαρντ της Ρεάλ Μαδρίτης ανέφερε πως, «Δεν είπα ότι έχουν περισσότερα ή λιγότερα χρήματα. Απλά εξέφρασα την έκπληξή μου για την επένδυση της τελευταίας διετίας. Δεν ασκώ κριτική και σίγουρα θα είναι καλό για το πρωτάθλημά μας να έχει τόσα αστέρια. Συγνώμη αν πρόσβαλλα κάποιους».

Yo no he dicho que tengan más o menos dinero. He expresado mi sorpresa por la inversión de los últimos 2 años, nada más. No es una crítica y seguro que será bueno para la liga el tener tantas estrellas. Mis disculpas a los ofendidos. https://t.co/lkbndoJKu2

— Sergio Llull (@23Llull) July 11, 2020