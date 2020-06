Ο σταρ της Μπαρτσελόνα επέλεξε να δει μερικά highlights του θρύλου του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο οποίος έχει φορέσει για τέσσερα χρόνια και τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

«Παρακολουθώ μερικά highlights του Μποντιρόγκα τώρα» ήταν το σχετικό του σχόλιο, με το βίντεο να περιλαμβάνει και αρκετές στιγμές του «Ντέκι» με τα «πράσινα».

Watching some highlights of Dejan Bodiroga right now https://t.co/ft07gxzLSO

— Nikola Mirotic (@NikolaMirotic33) June 29, 2020