Μαρκ Γκασόλ: Δημιούργησε την πρώτη 3x3 ομάδα στην Ισπανία! (pics & vids)

Ο Μαρκ Γκασόλ ανακοίνωσε πως ο σύλλογος, του οποίου είναι ιδιοκτήτης, θα έχει πλέον και ομάδα 3x3.

Αυτό σημαίνει πως η Τζιρόνα θα έχει πια και τη δική της επαγγελμαιτκή, 3x3 ομάδα, η οποία είναι και η πρώτη της Ισπανίας!

Στην ομάδα θα βρίσκονται γνωστά πρόσωπα στο ισπανικό κοινό, όπως οι Νάτσο Μάρτιν, Άλεξ Γιόρκα, Τσάβι Γκιράο, Σέρχι Πίνο, Σέρχιο ντε λα Φουέντε και Τσάβι Βέγα, ενώ προπονητής θα είναι ο Χάουμε Κόμας.

«Το 3x3 είναι διαφορετικό από το μπάσκετ. Ο κόσμος μπορεί να το απολαύσει ελεύθερα. Είναι πολύ ελκυστικό για τους φιλάθλους και αυτή είναι μόνο η αρχή. Θέλουμε να πάμε βήμα - βήμα. Στόχος μας είναι να φτάσουμε στο World Tour Masters», είπε ο Μάρτιν, ο οποίος έχει πάρει το ασημένιο μετάλλιο με την εθνική Ισπανίας στο 3x3 European Games το 2015.

