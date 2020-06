Μπουρούσης: «Φέτος δεν είναι η καλύτερη χρονιά μου όμως δίνω τα πάντα» (vid)

Ο Έλληνας σέντερ μέτρησε 25 πόντους με 9/9 βολές, 5/11 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ στα 23:51 που έμεινε στο παρκέ για την Γκραν Κανάρια που επικράτησε της Μπούργος με σκορ 91-87.

Εν συνεχεία μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Movistar, τονίζοντας: «Δεν μου αρέσει να μιλάω για μένα, φέτος δεν είναι η καλύτερη χρονιά μου όμως προσπαθώ να δώσω τα πάντα στο γήπεδο».

Bourousis: "No me gusta hablar de mí, este año no ha sido mi mejor año pero intento darlo todo en el campo". #VolverEsGanar pic.twitter.com/rTG8awaZfv

