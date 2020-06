Εν έτει 2020 και εν μέσω διαδηλώσεων που γίνονται σε όλο τον κόσμο κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων, μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, τα ρατσιστικά επεισόδια συνεχίζονται από ανεγκέφαλους.

Θύμα αυτή τη φορά έπεσε ο Ντίλαν Ένις, που αγωνίζεται στη Σαραγόσα. Η ομάδα του ηττήθηκε από την Σαν Πάμπλο Μπούργος με 92-86, στο πρώτο παιχνίδι της επανεκκίνησης στη Liga Endesa, και αυτό ήταν η αφορμή για το ξέσπασμα «φιλάθλων».

«Έχασα το στοίχημα εξαιτίας σου, επειδή έχασες ένα τρίποντο, γιατί είσαι η προσομοίωση μιας μαϊμούς, μού κόστισες 500 δολάρια», τού έγραψε ένας, αφού πρώτα «φρόντισε» να προσβάλει με υβριστικά σχόλια την μητέρα του παίκτη.

«Βρωμιάρη, είσαι τόσο κακός παίκτης. Καταλαβαίνω γιατί δεν έχεις συμβόλαιο στο ΝΒΑ. Μοιάζεις με μία μαύρη βρώμικη μαϊμού», έγραψε ένας άλλος, που δεν ντράπηκε να πιάσει στο στόμα του την ενός έτους κόρη του.

Μετά από αυτά τα απρεπή σχόλια, ο 28χρονος γκαρντ της Σαραγόσα ξέσπασε στο twitter, γράφοντας: «Αυτές είναι οι μ@λ@κ#ες που βλέπω μετά από παιχνίδια. Ο κόσμος νομίζει ότι οι αθλητές είναι ανίκητοι. Νομίζουν ότι μπορούν απλά να λένε ό,τι θέλουν, λες και είμαστε ρομπότ. Είναι γελοίο ειλικρινά. Αυτός ο κόσμος είναι ένα κακό μέρος. Ας βοηθήσει ο Θεός τις ψυχές τους».

This is the shit I get after some games smdh. People think athletes are invinsable. People think they could just say anything to them like we are robots. It’s honestly ridiculous. This world is in a bad place. God help their souls. pic.twitter.com/FEv4E1cuQO

— Dylan Ennis (@canadiankidDJE) June 18, 2020