Ντιλέινι: «Πιθανώς δεν θα πληρωθούμε, δεν θα αρχίσουμε στις 24/04» (pics)

Οι ομάδες της ACB συμφώνησαν ομόφωνα για διακοπή του πρωταθλήματος μέχρι τουλάχιστον τις 24 Απριλίου, εξαιτίας των κρουσμάτων του κορονοϊού.

Ο Άαρον Τζάκσον αναρωτήθηκε αν οι παίκτες θα πληρωθούν, όσο θα περιμένουν, και ο Μάλκολμ Ντιλέινι τού απάντησε πως «Πιθανώς όχι».

Λίγο αργότερα, επεσήμανε πως δεν πιστεύει ότι η σεζόν θα αρχίσει στις 24/04, αναφέροντας πως είναι απλά άλλη μια ημερομηνία, για να κρατηθεί «ζωντανή» η σεζόν.

I meant for us players. I’m not speaking for the league. Nobody believes a April 24 start. It’s just another date to keep the season alive. But the govt is still shutting down so we just sit in the house https://t.co/NYFwGZIkkw

