Ένα χρόνο μετά την απόφαση να κρεμάσει τα παπούτσια του ο Ροντρίγκο Παλάσιος δοκίμασε την τύχη του στο μπάσκετ και δεν σταματάει να σκοράρει ως γκαρντ στην 6η κατηγορία της Ιταλίας.

Πολυτάλαντος αποδεικνύεται ο Ροντρίγκο Παλάσιος... Μετά από μια καριέρα γεμάτη γκολ στην Ιταλία με τις φανέλες των Ίντερ, Τζένοα, Μπολόνια και Μπρέσια, ο παλαίμαχος Αργεντινός φορ φαίνεται πως έχει έφεση και στο μπάσκετ!

Αφού αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια πίσω στο καλοκαίρι του 2022, ο 41χρονος άλλαξε αθλήματα και πλέον κάνει θραύση ως γκαρντ στην Πολισπορτίβα Γκαρενιάνο στην 6η κατηγορία του ιταλικού μπάσκετ.

Έπειτα από έξι αγώνες στη φετινή σεζόν ο Παλάσιος μετράει 11.7 πόντους μέσο όρο και έχει οδηγήσει την ομάδα του σε ρεκόρ 5-1!

Στο τελευταίο του ματς μάλιστα σκόραρε 16 πόντους και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην νίκη με 70-60 επί της Σαν Πίο, ενώ στα προηγούμενα ματς έχει σκοράρει κατά σειρά από 12, 17, 6, 15 και 4 πόντους.

