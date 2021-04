Ντάρντεν: «Η κόντρα ESL και FIFA θυμίζει την κόντρα FIBA-EuroLeague» (pic)

Ο Αμερικανός άλλοτε γκαρντ των «ερυθρολεύκων» με τους οποίους μέτρησε 4,2 πόντους και ;,8 ριμπάουντ σε 27 ματς της EuroLegue τη σεζόν 2014-15 σχολίασε την κόντρα που ξέσπασε μεταξύ της European Super League και της FIFA.

«Το format αυτής της νέας διοργάνωσης της European Super League στο ποδόσφαιρο, φαίνεται να είναι πολύ ανταγωνιστικό. Η νέα τους δομή έχει την αίσθηση της EuroLeague. Όμως, η μάχη μεταξύ της ESL και της FIFA θα είναι παρόμοια με αυτή της EuroLeague και της FIBA μερικά χρόνια πριν» ήταν το ποστάρισμά του στο twitter.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

This European Super League for soccer seems to be very competitive. Their new structure has a Euroleague feel to it.

But the battle between ESL and FIFA will be similar to the Euroleague and Fiba some years back.

— tremmell darden (@tremenduz) April 19, 2021