Ο Τεόντοσιτς είναι αρτίστας του μπάσκετ, από τους λίγους... (vids)

Ένας παίκτης που το όνομα του, αν ακουστεί σε μια μπασκετική κουβέντα, μπορεί να προκαλέσει διάφορες αντιδράσεις. Ο Μίλος Τεόντοσιτς έχει κάνει τα πάντα στην καριέρα του, έχει κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή και στο τέλος της ημέρας, μπορεί να μην πρωταγωνιστεί στην Euroleague ή ακόμα και το ΝΒΑ, αλλά στο Eurocup δείχνει γιατί είναι ένας αρτίστας της πάσας.

Ο Μίλος Τεόντοσιτς έχει ζήσει, επιβιώσει και έχει λάμψει σε πάρα πολλές καταστάσεις. Από τα παιδικά του χρόνια στην πολεμική Σερβία, στην ηλιόλουστη Ελλάδα και το φλογερό κόκκινο του Ολυμπιακού, από εκεί πάλι στο κρύο της ΤΣΣΚΑ και με ένα τεράστιο βήμα στην ηλιόλουστη Καλιφόρνια, τους Κλίπερς και τον «μαγικό» κόσμο του ΝΒΑ και από εκεί στην πρόκληση της Βίρτους.

Ο Μίλος συστήθηκε στο ευρύ κοινό μέσα από τον Ολυμπιακό, με το περίεργο μαλλί, το χαλαρό στιλ και τις άνετες πάσες του μέσα στο παρκέ, δέθηκε για πάντα με τα «ερυθρόλευκα» της Ελλάδας, αλλά παράλληλα ποτέ δεν κοίταξε πίσω. H πορεία του δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα, αλλά αυτό που τον έκανε να προχωράει και να κάνει βήματα μπροστά ήταν το απύθμενο ταλέντο του.

Όταν παίρνει στα χέρια του την μπάλα για να οργανώσει το παιχνίδι, είναι σαν το μαέστρο που ξεκινάει την ορχήστρα του και με μικρές κινήσεις βγάζει πανέμορφη μουσική.

Ο Μίλος δεν πτοήθηκε ποτέ. Έκανε την καριέρα του έτσι όπως την είχε σκεφτεί. Πήρε την Euroleague, με την ΤΣΣΚΑ, έπαιξε στο ΝΒΑ και τώρα απολαμβάνει την ζωή στην Ιταλία, δίχως ιδιαίτερη πίεση πάνω στο κεφάλι του. Μπορεί να μην ήταν ο πιο δουλευταράς ή πιο ήπιος χαρακτήρας, αλλά το ταλέντο του είναι τόσο μεγάλο που ακόμα και έτσι, βγαίνει προς τα έξω και καταφέρνει να παίζουν τα κατορθώματα του σε όλο τον μπασκετικό πλανήτη.

Στην Ιταλία είναι ο Μίλος που έχει γνωρίσει όλος ο κόσμος. Χαλαρός, με το ίδιο μαλλί, αν και λίγο γκριζαρισμένο και με μερικές πάσες, που εύκολα κάποιος αντιλαμβάνεται ότι σε αυτό που κάνει είναι μοναδικός.

Τελευταίο του επίτευγμα είναι αυτό το καλάθι, που μπορεί να μην είναι πάσα, αλλά δείχνει πως λειτουργεί το μυαλό του Σέρβου μέσα στο παιχνίδι. Στην αναμέτρηση της Βίρτους Μπολόνια με τη Ρέτζιο Εμίλια πέρασε τη μπάλα γύρω από την πλάτη του προσωπικού του αμυντικού και ευστόχησε.

Φυσικά, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που γυρνάει την προσοχή πάνω του ο Τεόντοσιτς. Μέσα στο παρκέ αποδεικνύει ότι είναι βιρτουόζος και κάθε του έμπνευση εντυπωσιάζει όλο και παραπάνω. Πριν από μερικές ημέρες, ο Σέρβος, ξεπέρασε κάθε φαντασία αφού έδωσε τη μπάλα στον συμπαίκτη εσκεμμένα με το κεφάλι. Έχει έμπνευση, έχει φαντασία και κάθε φορά που βρίσκει την ευκαιρία, δημιουργεί αίσθηση.

Milos Teodosic passed with a head . #Magic #EuroCup #Virtus pic.twitter.com/9euxsV2VGU

Το ίδιο είχε κάνει ξανά την φετινή σεζόν με ακόμα μια αδιανόητη, πραγματικά, πάσα. Ο Σέρβος γκαρντ απλά μάγεψε, βγάζοντας μια καταπληκτική ασίστ στην νίκη της Βίρτους επί της Σάσαρι. Οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν για το SuperCoppa και ο Τεόντοσιτς απλά αποφάσισε να γίνει ο σταρ του παιχνιδιού. Πήρε την μπάλα από την προσπάθεια του Αμπάς και του την επέστρεψε πίσω, όπως μόνο εκείνος ξέρει. Δείτε το βίντεο και βρείτε πως φτάνει η μπάλα στο τρίποντο.

Αν θέλετε κι άλλη, έχει κι άλλη. Ο Τεόντοσιτς δεν σταματά να κάνει τα... δικά του στην Ιταλία και αυτό φαίνεται. Στο γειτονικό ντέρμπι της Βίρτους με την Φοριτούντο ξεπέρασε κάθε όριο φαντασίας. Ο Σέρβος έβγαλε απίθανη ασίστ χωρίς να το περιμένει κανείς και ο Ρίτσι ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων.

Assist of the season for Milos Teodosic???? pic.twitter.com/WpdFUR8bmy

