Παναθηναϊκός: Οι ευχές για γρήγορη ανάρρωση στον Πέκοβιτς (pic)

Ο πρώην παίκτης του «τριφυλλιού» νοσηλεύεραι σε νοσοκομείο της Ποντγκόριτσα, αφού προσεβλήθη από κορονοϊό και φέρεται να εμφάνισε επιπλοκές.

Σύμφωνα με την οικογένειά του, η κατάστασή του είναι σταθερή και όλοι ελπίζουν για το καλύτερο. Μαζί και ο Παναθηναϊκός, που τού ευχήθηκε γρήγορη ανάρρωση.

Ο Νίκολα Πέκοβιτς κατέκτησε την Euroleague το 2009 με το «τριφύλλι» και στη συνέχεια μέτρησε 271 συμμετοχές στο ΝΒΑ με τους Τίμπεργουλβς.

Get well soon Nikola #paobc #WeTheGreens pic.twitter.com/XS2IQoxqwO

— Panathinaikos BC (@paobcgr) October 10, 2020