Nτιλέινι σε Α.Ο. Μυκόνου: «Βρείτε μου σπίτι στη θάλασσα και υπογράφω» (pic)

Ποτέ δεν πλήττεις με τον Α.Ο Μυκόνου.

Η ομάδα του νησιού ανέβασε εικόνα, με τον Λούκα Ντόντσιτς να φωτογραφίζεται με μπλουζάκι της ομάδας, προκαλόντας χαμό στα social media.

Ο Μάλκολμ Ντιλέινι που έχει... πάρε δώσε με την ομάδα, είδε την ανάρτηση και σχολίασε.

«Θα υπογράψω εβδομαδιαίο συμβόλαιο το επόμενο καλοκαίρι. Απλά βρείτε μου σπίτι στη θάλασσα».

Δείτε την ανάρτηση του

I’ll sign a 1 week deal this summe ust make sure I have a dope house on the water https://t.co/xlGAMFfiIj

malcolm delaney (@foe23) October 8, 2020