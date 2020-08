Ο Κιριλένκο βγήκε ξανά πρόεδρος της ρωσικής ομοσπονδίας! (pic)

Ο πρώην διεθνής παίκτης των ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Σπαρτάκ, Τζαζ, Τίμπεργουλβς και Νετς επανεξελέγη, παίρνοντας 109 ψήφους, από 125 άτομα.

Ο Κιριλένκο ανέλαβε για πρώτη φορά πρόεδρος στην ομοσπονδία μπάσκετ της χώρας του τον Αύγουστο του 2015.

Andrei Kirilenko has been re-elected as president of the Russian Basketball Federation by 109 out of 125 votes.

