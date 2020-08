Γκόρντον: «Δεν είναι τίποτα η "φούσκα", στο εξωτερικό μας είχαν στα βουνά»! (pic)

Αρχικά 22 ομάδες του ΝΒΑ, και πλέον 16, είναι στην «φούσκα» του Ορλάντο, όπου και θα παραμείνουν μέχρι τον Οκτώβριο, που θα αναδειχθεί ο πρωταθλητής της σεζόν 2019-20.

Εκεί, είναι... απομονωμένοι από τον έξω κόσμο, ωστόσο οι παίκτες απολαμβάνουν διάφορα προνόμια (playroom, κινηματογράφος, πισίνα, κλπ).

Ο πρώην παίκτης των Αμαρουσίου, Ολυμπιακού και Άρη, Τζαμόν Γκόρντον, έκανε ένα χιουμοριστικό tweet γι' αυτό: «Δεν είναι τίποτα να παίζεις στην "φούσκα". Στην preseason στο εξωτερικό μας είχαν στα βουνά, ό,τι χειρότερο! Έξι ώρες διαφορά, κακό σήμα στα κινητά, δύο προπονήσεις την ημέρα, ίδιο φαγητό κάθε μέρα και κάποιοι κακοί διαιτητές! Ο Θεός ξέρει ότι μού λείπει όμως!».

Playing n that bubble in Olando is nothing. Preseason Overseas in the mountains is the worst shit ever!! 6hr Time difference, bad phone service, 2 practices a day, same food everyday and some bad referees!!! Lord knows I miss it tho

— Jamon Gordon (@LilReb22) August 17, 2020