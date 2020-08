Μάικ Τζέιμς: Τα «έβαλε» με όσους κριτικάρουν το νέο video clip της Cardi B! (pic & vid)

Όσοι παρακολουθούν τα μουσικά δρώμενα και την πορεία της, γνωρίζουν πως η Cardi B είναι ολίγον τι... προκλητική στα τραγούδια και στα video clip της.

Έτσι, και στο νέο της τραγούδι «WAP», στο οποίο συμμετέχει και η Megan Thee Stallion, λίγα μένουν στην φαντασία.

Το τελευταίο της single, που είναι Νο10 στις τάσεις του YouTube κι έχει περίπου 103 εκατομμύρια προβολές, έχει σχολιαστεί πολύ, ενώ και η ίδια είπε σε συνέντευξή της πως «δεν πίστευα πως το τραγούδι ήταν τόσο αθυρόστομο όσο λένε, αλλά είμαι συνηθισμένη σε αυτό. Είμαι τόσο φρικιό που δεν πίστευα πως θα ήταν τόσο μεγάλο θέμα. Δεν πίστευα ότι ο κόσμος θα σκεφτόταν πως είναι τόσο άκομψη αυτή η λέξη».

Ο Μάικ Τζέιμς έσπευσε να την... υπερασπιστεί, αφού σε «τιτίβισμά» του ανέφερε πως «μόλις είδα το βίντεο για πρώτη φορά και όλοι κάνετε θέμα το τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα κακό με το βίντεο. Αρέσουν σε όλους σας οι μισόγυμνες γυναίκες στο instagram, αλλά νευριάζετε όταν το χρησιμοποιούν αυτό τη μουσική τους».

Aite i just watched that WAP video for the first time and y’all be doing the most over nothing. Ain’t nothing wrong with that video. Y’all like females half naked on IG daily but get mad when they use that in they music video...... i hate it here pic.twitter.com/JD09UgOTjj

