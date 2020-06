Στην Ολλανδία συνεχίζει ο Ντάμιαν Ρούντεζ (pic)

Ο 34άχρονος Κροάτης θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ολλανδία, καθώς υπέγραψε στην Χρόνινχεν, στην οποία είναι προπονητής ο αδερφός του.

Ο Ντάμιαν Ρούντεζ, άλλοτε παίκτης των Πέισερς, Τίμπεργουλβς και Μάτζικ δεν αγωνίστηκε φέτος σε κάποια ομάδα λόγω τραυματισμού, ενώ τη σεζόν 2018/19 ήταν στην Ισπανία και τη Μούρθια.

Σίγουρα δεν είναι κι η καριέρα που ονειρευόταν κάποτε ο Ρούντεζ.

| SPELERSNIEUWS!

De 5e speler die we in acht dagen presenteren is er eentje van formaat! Onze nieuwe aanwinst heeft meer dan 100 wedstrijden NBA ervaring en speelde ook nog in de EuroLeague en EuroCup!

Lees er alles over op onze site

https://t.co/PYJxPuZiKl pic.twitter.com/3Q2cSSPXKv

— Donar (@Donar_Official) June 27, 2020