Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού με χαρακτηριστικό tweet όπου «ανέβασε» μερικά από τα highlights του αείμνηστου Μάραβιτς, έγραψε ότι είναι «Μίλος με περισσότερη αθλητικότητα».

Εσείς τι λέτε; Υπερβάλει ή έχει δίκιο;

This Milos with more athleticism. https://t.co/bYk6uissb2

— Rese (@ReseRice4) June 14, 2020