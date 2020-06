Βαν Ντεν Σπίγκελ για EuroLeague: «Η διαφάνεια κρίνει την επιτυχία» (pic)

Η Superleague επέστρεψε με κορυφαίες αποδόσεις και ειδικά στοιχήματα

Ο Βέλγος βετεράνος σέντερ και πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Λιγκών Μπάσκετ αντέδρασε στην ανακοίνωση των δέκα ομάδων - μελών της EuroLeague με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό που ζήτησε να αποχωρήσει από τη διοργάνωση και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

«Η διαφάνεια στον τρόπο διοίκησης και τα οικονομικά θα ήταν χρήσιμη για να κρίνουμε την κατ' ευφημισμόν επιτυχία και ανάπτυξη», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Twitter.

Transparency in governance and financials would be helpful to judge the so called success and growth. https://t.co/c13FIWFGO4

— Tomas Van Den Spiegel (@tomasvds) June 13, 2020