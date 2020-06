Απ' όταν κρέμασε τη φανέλα του, δοκίμασε διάφορες θέσεις, εκτός αυτής του κόουτς. Διότι όπως εξήγησε σε παλαιότερη συνέντευξή του, "πολύ σπάνια ένας καλός παίκτης γίνεται καλός κόουτς".

Τα τελευταία χρόνια ο Άρβιντας Σαμπόνις τελεί χρέη προέδρου στην ομοσπονδία και θα συνεχίσει από το πόστο του.

Arvydas Sabonis will remain as the president of Lithuanian basketball federation for one more year.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) June 9, 2020