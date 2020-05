Ο Παναθηναϊκός, η Μπαρτσελόνα, η Μάλαγα στις οποίες εργάστηκε παλαιότερα ο Μπόζινταρ Μάλκοβιτς εξέδωσαν ανακοινώσεις εκφράζοντας τα συλλυπητήρια τους προς τον 68χρονο Σέρβο πρώην κόουτς για την απώλεια της μητέρας του.

Ο Μάλκοβιτς ήταν προπονητής του Παναθηναϊκού όταν κατέκτησε το Κύπελλο Πρωταθλητριών το 1996 ενώ έχει πανηγυρίσει άλλα τρία με την Γιουγκοπλάστικα (1989, 90) και τη Λιμόζ (1993).

It’s terrible to hear about your loss @MaljkovicB. Our condolences on the passing of your mother. #rip #panathinaikos #paobc

