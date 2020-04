Ατζέντης Τρινκιέρι: «Όπως θα έλεγε και ο Ραϊόλα, υπάρχουν πολλοί Πινόκιο στα media» (pic)

Τον τελευταίο καιρό κυκλοφορούν πολλές φήμες για τον Αντρέα Τρινκιέρι και την Παρτιζάν, αφού γράφουν ότι είναι στο στόχαστρο ομάδων της Εuroleague και ότι θα μείνει ελεύθερος από τη σερβικη ομάδα το καλοκαίρι.

Θέση για όλα αυτά πήρε ο ατζέντης του Ιταλού προπονητή, Αλεξάντερ Ράσκοβιτς, γράφοντας στο twitter: «Όπως θα έλεγε και ο συνάδελφός μου, Μίνο Ραϊόλα, στα media και στις δουλειές γύρω από το μπάσκετ υπάρχουν πολλοί Πινόκιο, που κατεβάζουν ιστορίες από το μυαλό τους για τον Αντρέα Τρινκιέρι και την Παρτιζάν».

As my colleague @MinoRaiola would say: Many Pinocchios in media and in the business all around basketball world are appearing and inventing stories about @andreatrinkieri @PartizanBC @EuroCup @EuroLeague

STAY TUNED and #StayHome pic.twitter.com/5U64afxJpT

— alexander raskovic (@alexraskovic) April 24, 2020