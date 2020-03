Μάικ Τζέιμς: «Αναβλήθηκαν οι Ο.Α και θα ολοκληρωθούν Euroleague και VTB; Αστέιο!» (pic)

Η εξάπλωση του κορονοϊού οδήγησε στην αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων, με τον Μάικ Τζέιμς να το χρησιμοποιεί αυτό για να εκφράσει την δυσαρέσκεια του για Euroleague και VTB League.

O Mάικ Τζέιμς θέλει να δείξει την αντίθεση του στο γεγονός πως Euroleague και VTB δεν έχουν αναβάλει ακόμα οριστικά τις διοργανώσεις.

«Αναβλήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, αλλά θα ολοκληρωθεί κανονικά η σεζόν σε VTB League και την Euroleague. Είναι αστείο».

They cancel the olympics but vtb n euroleague still gon finish. This a joke

