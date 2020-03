Κοινό πρωτάθλημα για Βέλγιο και Ολλανδία

Η BeNe League είναι η νέα διοργάνωση για τις ομάδες του Βελγίου και της Ολλανδίας η οποία θα ξεκινήσει από τη σεζόν 2021-22.

Οι ομοσπονδίες των δύο χωρών συμφώνησαν στα διαδικαστικά και μένει να δούμε ποιες ομάδες θα συμμετέχουν κι αν θα διατηρηθούν τα αρχικά πρωταθλήματα ξεχωριστά για Βέλγιο και Ολλανδία.

Pro Basketball League & Dutch Basketballleague take next steps towards the creation of a BeNeLeague #inforthewin

Read more on https://t.co/CtMXtkXZzO #basketballbelgium pic.twitter.com/RGiLh70kdD

— EuroMillions Basket (@EuroMillionsBL) March 22, 2020