Ράις: «Φυσικά και θα πρέπει να πληρωθούμε...» (pic)

Ο παίκτης της ΤΣΣΚΑ Μόσχας ρώτησε στο twitter, απευθυνόμενος στους αθλητές που αγωνίζονται στην Ευρώπη: «Αν ολοκληρωθούν όλα τα πρωταθλήματα, νομίζετε πως πρέπει να πληρωθούμε όλο το συμβόλαιο;».

Ο Ταϊρίς Ράις το έκανε retweet και απάντησε: «Το συμβόλαιο δεν λέει τίποτα μέσα για τον κορωνοϊό. Οπότε, φυσικά και ναι!».

Contract doesn’t say anything about the coronavirus in it.. So.. Hell yea.. https://t.co/FkwbNIU6yC

— Rese (@ReseRice4) March 13, 2020