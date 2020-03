Νέντοβιτς: «Nα ταξιδεύουμε σε όλη την Ευρώπη χωρίς νόημα; Eίναι αστείο!» (pic)

Εξαιτίας του κοροναϊού και της κατάστασης που έχει δημιουργήσει σε όλη την Ευρώπη, η EuroLeague αναγκάστηκε να αναστείλει προσωρινά τα παιχνίδια της EuroLeague και του EuroCup τουλάχιστον μέχρι τις 11 Απριλίου και να μετατεθούν σε άλλα εδάφη.

Επιπλέον ανακοίνωσε πως το ματς Αρμάνι Μιλάνο - Ολυμπιακός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 13 Μαρτίου στο Βερολίνο κεκλεισμένων των θυρών.

Αυτές οι αλλαγές έκαναν έξαλλο τον Νεμάνια Νέντοβιτς, ο οποίος με tweet έδειξε την δυσαρέσκεια του για όσα γίνονται.

«Τώρα θα πρέπει να ταξιδέψουμε σε όλη την Ευρώπη για έναν μήνα χωρίς νόημα; Λυπάμαι αλλά είναι αστείο», ανέφερε.

So we are supposed to travel around Europe for one month with no sense? I’m sorry but this has to be a joke https://t.co/F44MZ3vRrB

