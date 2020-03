Κοροναϊός: Το «λουκέτο» στην Ιταλία δεν αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μπάσκετ (pic)

Η Ιταλική Ολυμπιακή Επιτροπή έπειτα από συνάντηση με όλες τις Ομοσπονδίες αποφάσισε την αναστολή όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων μέχρι τις 3 Απριλίου.

Έτσι δεν θα διεξαχθούν αναμετρήσεις εγχώριων διοργανώσεων σε οποιοδήποτε άθλημα λόγω της έξαρσης του κοροναϊού.

Παρ' όλα αυτά, στη γειτονική χώρα αναφέρουν ότι η απόφαση της Ολυμπιακής Επιτροπής δεν αφορά τις διεθνείς διοργανώσεις, εν προκειμένω τους αγώνες στην EuroLeague, το EuroCup και το BCL που θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών.

Θυμίζουμε πως την προσεχή Πέμπτη (12/3, 21:45) είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αρμάνι στο Μιλάνο για την 29η αγωνιστική της EuroLeague ενώ η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε την αναστολή όλων των πτήσεων από και προς τη βόρεια Ιταλία ως μέτρο πρόληψης κατά του κοροναϊού.

Italian Olympic Committee CANNOT rule on International Competitions.

This mean that EuroLeague/EuroCup/BCL games with Italian teams involved are expected to be played behind closed doors till April 3, 2020 https://t.co/ri0224Msyl

— Emiliano Carchia (@Carchia) March 9, 2020