Η ELPA έγραψε στο twitter: «Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας ενάντια σε όλους. Δεν υπάρχει χώρος γι' αυτήν στον αθλητισμό. Ευχόμαστε στον Λουίτζι Λαμόνικα γρήγορη ανάρρωση και στέλνουμε την στήριξή μας».

We condemn all form of violence against anyone. There is no place for this in sport. We wish to Luigi Lamonica a quick recovery and send him our support #ELPlayers pic.twitter.com/nybEI2PTca

— EuroLeague Players Association (@the_ELPA) February 22, 2020