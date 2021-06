Καναδάς: Με 19 παίκτες η προετοιμασία, 8 οι NBAers (pic)

Ο χρόνος κυλάει αντίστροφα για το Προολυμπιακό Τουρνουά της Βικτόρια. Με την Εθνική Καναδά να ανακοινώνει τους 19 παίκτες που προετοιμάζονται για το τουρνουά. Την Πέμπτη θα ανακοινωθεί η τελική 12άδα.

Ο προπονητής του Καναδά, Νικ Νερς θα έχει μερικά 24ώρα μπροστά του για να λάβει τις τελικές αποφάσεις. Αν και όλα δείχνουν ότι οι 8 παίκτες του ΝΒΑ που βρίσκονται στους 19 παίκτες του Καναδά (εκτός έχουν μείνει ήδη οι Μπιρτς, Ολίνικ, Κλαρκ, Τόμπσον), δύσκολα θα κοπούν από την τελική 12άδα.

Οι αντίπαλοι της Εθνικής στον 1ο όμιλο του τουρνουά της Βικτόρια, προετοιμάζονται στην Τάμπα Μπέι, στις εγκαταστάσεις των Τορόντο Ράπτορς. Η προετοιμασία έχει 19 παίκτες, αλλά την Πέμπτη (24/6) ο Νερς θα ανακοινώσει την τελική 12άδα, η οποία θα αναχωρήσει για τη Βικτόρια.

Στην πρεμιέρα του τουρνουά (30/6, 02:05) οι Καναδοί αντιμετωπίζουν την Ελλάδα.

Οι 8 παίκτες του ΝΒΑ που βρίσκονται στην 19άδα είναι οι: Αλεξάντερ - Ουόκερ, Ντορτ (Πέλικανς), Μπάρετ (Νικς), Τζόζεφ (Πίστονς), Λάιλς (Σπερς), Μόλντερ, Ουίγκινς (Ουόριορς), Πάουελ (Μάβερικς).

Από τους υπόλοιπους ξεχωρίζουν οι Μέλβιν Έτζιμ (Μπούντουτσνοστ), Ντόορνεκαμπ (Τενερίφη) και Μπελ - Χέινς (Μέρλινς).

