Λιθουανία: Χωρίς Ουλανόβας στο Προολυμπιακό (pic)

Ο Εντγκάρας Ουλανόβας δεν θα αγωνιστεί με την Εθνική Λιθουανίας στο Προολυμπιακό τουρνουά του Κάουνας, λόγω προβλήματος υγείας.

Χωρίς τον Εντγκάρας Ουλανόβας θα διεκδικήσει την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες η Λιθουανία στο Προολυμπιακό τουρνουά που θα διεξαχθεί στο Κάουνας.

Ο πρώην guard της Φενέρμπαχτσε εξήγησε ότι ο λόγος της απουσίας του είναι ένα πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί. Μάλιστα, αυτό θα είναι ικανό να τον κρατήσει μακριά και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ακόμη και αν η ομάδα του πάρει την πρόκριση.

Η Λιθουανία θα είναι οικοδέσποινα στο ένα από τα τέσσερα τουρνουά. Είναι στο 1ο γκρουπ μαζί με τις Ν.Κορέα και Βενεζουέλα, ενώ στον άλλο όμιλο αγωνίζονται οι Πολωνία, Σλοβενία και Ανγκόλα.

Edgaras Ulanovas will skip Olympics, in order to focus on health issues #mesuzlietuva #ltubasketball pic.twitter.com/EfkRfKC26o