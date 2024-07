Μετά από 20 χρόνια θα βρεθεί και πάλι σε Ολυμπιακούς αγώνες το Πουέρτο Ρίκο, με τον Χοσέ Αλβαράδο να γνωρίζει την αποθέωση από τους συμπατριώτες του.

Μεγάλες στιγμές ζει το Πουέρτο Ρίκο αλλά και ο Χοσέ Αλβαράδο, με τον NBAερ, μαζί με τις κόρες του, να αποθεώνεται από 13.500 συμπατριώτες φιλάθλους του μετά την λήξη του νικηφόρου τελικού για το Προολυμπιακό Τουρνουά Μπάσκετ, που έδωσε το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού.

Ο Αλβαράδο ήταν ο κορυφαίος του Πουέρτο Ρίκο και οδήγησε την ομάδα του στην νίκη με 79-68 με αντίπαλο την Λιθουανία «τσεκάροντας» το ένα από τα τέσσερα εισιτήρια για την πόλη της Γαλλίας, την Λίλ.

Ο Πορτορικανός σε 24 λεπτά συμμετοχής σκόραρε 23 πόντους έχοντας 1/1 βολή, 5/8 δίποντα και 4/6 τρίποντα στέλνοντας το Πουέρτο Ρίκο στον 3ο όμιλο των Ολυμπιακών αγώνων όπου εκεί θα αντιμετωπίσει την Σερβία, το Νότιο Σουδάν και την Αμερική.

A moment Jose Alvarado will never forget. Celebrating an Olympic berth with his daughters then jumping on the scorers table. Iconic pic.twitter.com/F88uXolSKR