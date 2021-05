Καναδάς: Πανίσχυρος με 14 NBAers στην προεπιλογή για το Προολυμπιακό τουρνουά! (pic)

Οι απουσίες του Καναδά θα είναι ο τραυματίας Τζαμάλ Μάρεϊ, ο οποίος θα αργήσει να επιστρέψει στην ενεργό δράση, όπως επίσης και ο Σάι Τζίλτζιους Αλεξάντερ!

Από εκεί και πέρα η προεπιλογή των Καναδών θα αποτελείται από 14 NBAers, κάτι που αυτομάτως μετατρέπει τους Καναδούς σε... ιδιαίτερα ισχυρούς ενόψει του Προολυμπιακού τουρνουά.

Συγκεκριμένα οι «εκλεκτοί» του Νικ Νερς είναι οι Κάιλ Αλεξάντερ (Φουενλαμπράδα), Νίκελ Αλεξάντερ-Ουόκερ (Πέλικανς), Αρ Τζέι Μπάρετ (Νικς), Τρέι Μπελ-Χάινς (Κράιλσχαϊμ), Άντονι Μπένετ, Κεμ Μπιρτς (Ράπτορς), Οσέι Μπρίσετ (Πέισερς), Ντίλον Μπρουκς (Γκρίζλις), Μπράντον Κλαρκ (Γκρίζλις), Άαρον Ντούρνεκαμπ (Τενερίφη), Λούτζεντ Ντορτ (Θάντερ), Μέλβιν Ετζίμ (Μπούντουτσνοστ), Κόρι Τζόζεφ (Πίστονς), Τρέι Λάιλς (Σπερς), Μάικαλ Μούλντερ (Ουόριορς), Άντριου Νίκολσον (Φουτζιάν), Άντριου Νέμπχαρτ (Γκονζάγκα), Κέλι Όλινικ (Ρόκετς), Ντουάιτ Πάουελ (Μάβερικς), Τρίσταν Τόμπσον (Σέλτικς) και Άντριου Ουίγκινς (Ουόριορς).

Φυσικά από την προεπιλογή των 21 παικτών, οι 12 θα συνεχίσουν στη Βικτόρια ενώ θα εξαρτηθούν πολλά και από την πορεία που θα έχουν οι ομάδες μερικών παικτών στο ΝΒΑ.

Αντίπαλος του Καναδά στο Προολυμπιακό της Βικτόρια θα είναι και η Εθνική μας ομάδα στον Α' όμιλο, μαζί με την Κίνα. Στον Β΄ όμιλο θα παίξουν οι Ουρουγουάη, Τσεχία και Τουρκία. Οι δύο πρώτοι από κάθε γκρουπ θα παίξουν «χιαστί» στα ημιτελικά και ο νικητής του τελικού θα πάρει το εισιτήριο για το Τόκιο.

The Canadian senior men's national team will hold training camp in Tampa from June 16-24 ahead of their last-chance qualifier in Victoria later next month.

Their 21-man camp roster: pic.twitter.com/IBLmp4XeGT

— Josh Lewenberg (@JLew1050) May 27, 2021