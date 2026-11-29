Σέρβια - Ιταλία 102-76: Άμεση αντίδραση με «άρωμα» EuroLeague
Η βαριά ήττα από τη Λιθουανία στην Κλαϊπέντα σήμανε συναγερμό στις τάξεις της εθνικής Σερβίας, η οποία αποφάσισε να παραταχθεί με εντελώς διαφορετικό πρόσωπο απέναντι στην Ιταλία. Οι Σέρβοι επιστράτευσαν δέκα παίκτες από ομάδες της EuroLeague, θέλοντας να αποφύγουν κάθε περιττή περιπέτεια και το ενδεχόμενο μιας δεύτερης διαδοχικής ήττας στο ίδιο «παράθυρο».
Η αντίδραση ήταν εμφατική, με τη Σερβία να διαλύει την Ιταλία με 102-76 και να στέλνει το δικό της μήνυμα. Οι παίκτες της EuroLeague βγήκαν μπροστά, με τον Μάρκο Γκούντουριτς να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση, μετρώντας 27 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Εξαιρετικός ήταν και ο Βασίλιε Μίτσιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ την ίδια συγκομιδή πόντων είχε και ο Φίλιπ Πετρούσεφ, προσθέτοντας ακόμη 6 ριμπάουντ.
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Τα δεκάλεπτα: 26-17, 52-33, 69-49, 102-76
Με αυτό το αποτέλεσμα, η Σερβία ανέβηκε στο 7-3 και βρίσκεται πλέον μόνη στη δεύτερη θέση του Group J, έχοντας μία νίκη παραπάνω από τη Λιθουανία και την Ιταλία, που ακολουθούν με ρεκόρ 6-4. Στην κορυφή παραμένει η Τουρκία με 8-1, η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
|#
|Παίκτης (Serbia)
|Θέση
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|0
|Uros Plavsic
|C
|15:36
|6
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|4/8 (50%)
|2
|4
|6
|-
|5
|1
|1
|-
|17
|8
|2
|Nemanja Dangubic
|SG
|11:55
|4
|1/2 (50%)
|1/2 (50%)
|0/0 (0%)
|2/2 (100%)
|3
|1
|4
|1
|3
|-
|-
|-
|9
|8
|3
|Filip Petrusev *
|C
|27:37
|14
|4/11 (36.36%)
|2/8 (25%)
|2/3 (66.67%)
|4/6 (66.67%)
|-
|6
|6
|1
|1
|1
|1
|-
|24
|12
|9
|Vanja Marinkovic
|SG
|16:49
|5
|2/4 (50%)
|1/2 (50%)
|1/2 (50%)
|0/0 (0%)
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|2
|-
|6
|5
|11
|Vladimir Lucic *
|SF
|19:25
|0
|0/2 (0%)
|0/0 (0%)
|0/2 (0%)
|0/0 (0%)
|2
|4
|6
|-
|3
|1
|-
|-
|20
|3
|13
|Ognjen Dobric
|SG
|17:01
|3
|1/5 (20%)
|0/0 (0%)
|1/5 (20%)
|0/0 (0%)
|1
|1
|2
|-
|2
|1
|-
|-
|9
|0
|18
|Alen Smailagic *
|PF
|22:26
|18
|5/8 (62.5%)
|2/4 (50%)
|3/4 (75%)
|5/8 (62.5%)
|2
|4
|6
|1
|3
|-
|-
|-
|5
|19
|22
|Vasilije Micic *
|PG
|22:22
|14
|4/7 (57.14%)
|1/2 (50%)
|3/5 (60%)
|3/4 (75%)
|-
|4
|4
|6
|3
|3
|1
|-
|29
|18
|23
|Marko Guduric *
|SG
|23:23
|27
|9/12 (75%)
|6/8 (75%)
|3/4 (75%)
|6/6 (100%)
|2
|-
|2
|5
|2
|2
|1
|-
|20
|30
|24
|Nikola Tanaskovic
|PF
|05:48
|2
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|2/2 (100%)
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-6
|3
|27
|Dejan Davidovac
|SF
|Did Not Play
|30
|Aleksa Avramovic
|PG
|17:38
|9
|4/8 (50%)
|3/3 (100%)
|1/5 (20%)
|0/0 (0%)
|-
|-
|-
|3
|2
|2
|1
|-
|-3
|7
|-
|Team/Coaches
|2
|2
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|ΣΥΝΟΛΟ
|-
|200
|102
|31/60 (51.67%)
|17/30 (56.67%)
|14/30 (46.67%)
|26/36 (72.22%)
|14
|26
|40
|18
|26
|11
|7
|-
|-
|-
|#
|Παίκτης (Italy)
|Θέση
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|0
|Marco Spissu
|PG
|10:32
|2
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|-
|-
|6
|-
|2
|-
|-
|-6
|6
|1
|Nico Mannion *
|PG
|20:30
|17
|3/7 (42.86%)
|1/3 (33.33%)
|2/4 (50%)
|9/9 (100%)
|-
|3
|3
|3
|1
|1
|-
|-
|-18
|18
|4
|Leonardo Candi
|SG
|16:21
|5
|2/4 (50%)
|1/3 (33.33%)
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|-
|-
|-
|2
|5
|2
|2
|-
|-6
|5
|7
|Stefano Tonut *
|PG
|13:51
|1
|0/2 (0%)
|0/0 (0%)
|0/2 (0%)
|1/2 (50%)
|-
|1
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-14
|-1
|17
|Giampaolo Ricci *
|PF
|24:14
|7
|3/10 (30%)
|2/3 (66.67%)
|1/7 (14.29%)
|0/0 (0%)
|-
|5
|5
|-
|4
|-
|3
|-
|-22
|8
|25
|Tommaso Baldasso
|PG
|19:11
|8
|3/7 (42.86%)
|3/5 (60%)
|0/2 (0%)
|2/3 (66.67%)
|1
|-
|1
|2
|5
|-
|1
|-
|-10
|7
|32
|Mirza Alibegovic
|SG
|08:25
|6
|2/3 (66.67%)
|0/0 (0%)
|2/3 (66.67%)
|0/0 (0%)
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-1
|5
|35
|Momo Diouf *
|C
|21:46
|15
|5/9 (55.56%)
|5/9 (55.56%)
|0/0 (0%)
|5/6 (83.33%)
|2
|3
|5
|1
|3
|-
|-
|1
|-6
|17
|42
|Giovanni Veronesi
|SF
|18:06
|5
|2/4 (50%)
|1/1 (100%)
|1/3 (33.33%)
|0/0 (0%)
|1
|1
|2
|-
|2
|-
|-
|-
|-10
|5
|45
|Nicola Akele
|PF
|10:24
|2
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|1
|1
|-
|2
|1
|-
|-
|-13
|2
|48
|Giovanni Emejuru
|C
|15:35
|3
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|1/2 (50%)
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|1
|-13
|3
|54
|Alessandro Pajola *
|PG
|21:05
|5
|1/3 (33.33%)
|0/1 (0%)
|1/2 (50%)
|2/4 (50%)
|-
|3
|3
|5
|5
|3
|2
|-
|-11
|8
|-
|Team/Coaches
|-
|1
|1
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|ΣΥΝΟΛΟ
|-
|200
|76
|24/52 (46.15%)
|16/28 (57.14%)
|8/24 (33.33%)
|20/26 (76.92%)
|4
|18
|22
|19
|31
|11
|9
|2
|-
|-
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