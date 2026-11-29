Η Σερβία έβγαλε αντίδραση με εκκωφαντικό τρόπο απέναντι στην Ιταλία επικρατώντας με 102-76 και με τους... Ευρωλιγκάτους παίκτες να δίνουν το «παρών» και να ξεχωρίζουν.

Η βαριά ήττα από τη Λιθουανία στην Κλαϊπέντα σήμανε συναγερμό στις τάξεις της εθνικής Σερβίας, η οποία αποφάσισε να παραταχθεί με εντελώς διαφορετικό πρόσωπο απέναντι στην Ιταλία. Οι Σέρβοι επιστράτευσαν δέκα παίκτες από ομάδες της EuroLeague, θέλοντας να αποφύγουν κάθε περιττή περιπέτεια και το ενδεχόμενο μιας δεύτερης διαδοχικής ήττας στο ίδιο «παράθυρο».

Η αντίδραση ήταν εμφατική, με τη Σερβία να διαλύει την Ιταλία με 102-76 και να στέλνει το δικό της μήνυμα. Οι παίκτες της EuroLeague βγήκαν μπροστά, με τον Μάρκο Γκούντουριτς να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση, μετρώντας 27 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Εξαιρετικός ήταν και ο Βασίλιε Μίτσιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ την ίδια συγκομιδή πόντων είχε και ο Φίλιπ Πετρούσεφ, προσθέτοντας ακόμη 6 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 52-33, 69-49, 102-76

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Σερβία ανέβηκε στο 7-3 και βρίσκεται πλέον μόνη στη δεύτερη θέση του Group J, έχοντας μία νίκη παραπάνω από τη Λιθουανία και την Ιταλία, που ακολουθούν με ρεκόρ 6-4. Στην κορυφή παραμένει η Τουρκία με 8-1, η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

# Παίκτης (Serbia) Θέση MIN PTS FG 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 0 Uros Plavsic C 15:36 6 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 4/8 (50%) 2 4 6 - 5 1 1 - 17 8 2 Nemanja Dangubic SG 11:55 4 1/2 (50%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 2/2 (100%) 3 1 4 1 3 - - - 9 8 3 Filip Petrusev * C 27:37 14 4/11 (36.36%) 2/8 (25%) 2/3 (66.67%) 4/6 (66.67%) - 6 6 1 1 1 1 - 24 12 9 Vanja Marinkovic SG 16:49 5 2/4 (50%) 1/2 (50%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) - - - - 2 - 2 - 6 5 11 Vladimir Lucic * SF 19:25 0 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 2 4 6 - 3 1 - - 20 3 13 Ognjen Dobric SG 17:01 3 1/5 (20%) 0/0 (0%) 1/5 (20%) 0/0 (0%) 1 1 2 - 2 1 - - 9 0 18 Alen Smailagic * PF 22:26 18 5/8 (62.5%) 2/4 (50%) 3/4 (75%) 5/8 (62.5%) 2 4 6 1 3 - - - 5 19 22 Vasilije Micic * PG 22:22 14 4/7 (57.14%) 1/2 (50%) 3/5 (60%) 3/4 (75%) - 4 4 6 3 3 1 - 29 18 23 Marko Guduric * SG 23:23 27 9/12 (75%) 6/8 (75%) 3/4 (75%) 6/6 (100%) 2 - 2 5 2 2 1 - 20 30 24 Nikola Tanaskovic PF 05:48 2 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 2/2 (100%) - - - 1 - - - - -6 3 27 Dejan Davidovac SF Did Not Play 30 Aleksa Avramovic PG 17:38 9 4/8 (50%) 3/3 (100%) 1/5 (20%) 0/0 (0%) - - - 3 2 2 1 - -3 7 - Team/Coaches 2 2 4 - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ - 200 102 31/60 (51.67%) 17/30 (56.67%) 14/30 (46.67%) 26/36 (72.22%) 14 26 40 18 26 11 7 - - - * Βασικοί (Starters)