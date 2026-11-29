Βοσνία - Λιθουανία 73-85: Βήμα πρόκρισης μέσα στο Σαράγεβο
Μετά τις δύο σερί νίκες των Λιθουανών, αυτομάτως αυξήθηκαν και οι ελπίδες που έχουν προκειμένου να πάρουν το εισιτήριο για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ.
Μετά τη νίκη τους απέναντι στη Σερβία, το συγκρότημα του Νταΐνιους Αντομάιτις επικράτησε και των Βόσνιων με αποτέλεσμα να παραμείνουν στο «κυνήγι» της πρόκρισης.
Η Λιθουανία είχε ενισχυθεί γι' αυτό το παιχνίδι και με τους Γιόνας Βαλαντσιούνας, Άρνας Μπουτκέβιτσους, με τον δεύτερο να ήταν και αρκετά επιδραστικός έχοντας 13 πόντους και 10 ριμπάουντ.
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Ο Οσβάλντας Ολισεβίτσιους της Καντού ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών, ενω «διψήφιοι» ήταν επίσης οι Μπλάζεβιτς (13π.) και Νορμάντας (11π.) Για τη Βοσνία που έχει αποχαιρετήσει την τελική φάση, πάλεψε περισσότερο ο Ντζάναν Μούσα (23π.)
Βοσνία Ερζεγοβίνη (Τζέρτζια): Αλιμπέγκοβιτς 5, Άτιτς 8, Βράμπατς, Γκέγκιτς, Μούσα 23 (3), Λάζιτς 7 (1), Τάλιτς 2, Σουλεϊμάνοβιτς 8 (1), Μάριτς 10, Καστανέδα 10 (1), Πιάνιτς.
Λιθουανία (Αντομάιτις): Μπλάζεβιτς 13, Νορμάντας 11 (3), Ραντζεβίτσιους 7 (1), Ολισεβίτσιους 16 (2), Μπραζντέικις 7 (2), Μαλντούνας, Βαλαντσιούνας 5, Μαρτσιουλιόνις 2, Γκεντράιτις 5 (1), Σαργκιούνας 6, Μπουτκέβιτσους 13 (1/3τρ., 10ριμπ.)
Τα δεκάλεπτα: 19-21, 34-46, 54-68, 73-85.
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