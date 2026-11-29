Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο τοποθετήθηκε στις δηλώσεις του σχετικά με την απάντηση του Γιάννη σε ερώτηση του Gazzetta, για την Εθνική.

Μετά την ήττα της Εθνικής από την Ισπανία και τον αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο τοποθετήθηκε στις δηλώσεις του για την απάντηση που έδωσε ο αδελφός του ο Γιάννης, σε ερώτηση του Gazzetta, σχετικά με την Εθνική.

Συγκεκριμένα ο Greek Freak είπε μέσα από τα αποδυτήρια των Χιτ μετά την ήττα της Ελλάδας από τη Γεωργία:

«Είναι δύσκολο. Προφανώς είδα ολόκληρο το παιχνίδι. Όταν είσαι μπροστά με επτά πόντους και απομένουν 50 δευτερόλεπτα, νιώθω ότι είναι ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να είχαμε κερδίσει. Πάντα προσπαθώ να μένω συνδεδεμένος με την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ. Μιλάω πολύ με τους συμπαίκτες μου. Είναι αδέρφια μου».

Για το τι τους είπε μετά από εκείνο το παιχνίδι;

«Είναι ιδιωτικό, είναι ιδιωτικό. Δε θα ήθελα να το μοιραστώ. Αλλά προφανώς, όπως είδατε κι εσείς ήταν ένα παιχνίδι που το είχαν. Το είχαν! Ελπίζω να μπορέσουν να κερδίσουν τα επόμενα τρία παιχνίδια. Νομίζω ότι την Κυριακή παίζουν με την Ισπανία. Ξέρω ότι θα δώσουν ό,τι έχουν. Μετά ελπίζω να μπορέσουν να επικεντρωθούν στην Ουκρανία και στη συνέχεια στη Γεωργία. Και φυσικά, εύχομαι να ήμουν εκεί, αλλά...

Αν... Όχι αν, όταν! Όταν προκριθούν, ναι!

Με αφορμή την απάντηση του «Greek Freak» σε ερώτηση του Gazzetta, ο Θανάσης απάντησε:

«Το όταν δεν υπάρχει, υπάρχει το επόμενο. Το να είσαι εδώ είναι κάτι σπουδαίο, είναι όνειρο. Ανεξάρτητα πως είσαι ψυχικά, το σώμα σου, το πόδι σου, το κεφάλι σου, το μυαλό σου. Αν γύρω γύρω λένε πράγματα. Πρέπει να είσαι στην Εθνική. Είναι κάτι απίστευτο. Για αυτό στεναχωριέμαι, για αυτό πάω και σπάω τα πόδια μου. Όποτε μου ζητηθεί να είμαι εδώ θα είμαι. Και δεν μου ζητηθεί θα πάω να στηρίξω σαν θεατής. Θα είμαι εκεί. Αυτό είναι η Εθνική, δε θέλω να το πω στην τηλεόραση».