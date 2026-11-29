Διαβάστε τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής Ελλάδας από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027 στο Κατάρ.

Η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε να φύγει με το αποτέλεσμα που ήθελε από την Κομποστέλα, γνωρίζοντας την ήττα με 83-74 από την Ισπανία. Ένα αποτέλεσμα που έβαλε οριστικά τέλος στις ελπίδες της για συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, με τη γαλανόλευκη να μένει εκτός της τελικής φάσης που θα διεξαχθεί στο Κατάρ.

Ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη Τύπου δεν έκρυψε την απογοήτευσή του, ωστόσο έδωσε τα εύσημα στους παίκτες του που πάλεψαν.

Αναλυτικά

«Δεν έχω κανένα παράπονο από τους παίκτες μου. Παλέψαμε πολύ απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα. Ξέραμε ότι θα μας επιτεθούν στο δεύτερο ημίχρονο τους το είπα και στα αποδυτήρια, πήραν αυτοπεποίθηση από κάποια τρίποντα στο ανοιχτό γήπεδο. Δεν φροντίσαμε σωστά την μπάλα.

Είναι μια δύσκολη μέρα για εμάς. Παίξαμε με περηφάνια, αλλά όλα στη ζωή έχουν τα πάνω και τα κάτω τους. Πρέπει να το αποδεχτούμε και να προχωρήσουμε».