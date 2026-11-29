Διαβάστε όλα όσα είπε στις δηλώσεις του ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μετά την ήττα από την Ισπανία και τον αποκλεισμό της Εθνικής από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Ο Θανάσης Αντετκούνμπο στις δηλώσεις του μετά την ήττα της Εθνικής μας από την Ισπανία και τον αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 μίλησε μεταξύ άλλων για την επόμενη μέρα του ελληνικού μπάσκετ.

Μάλιστα ο ίδιος τόνισε πως είναι περήφανος για τους συμπαίκτες του και θα είναι πάντα διαθέσιμος για τη «γαλανόλευκη».

Αναλυτικά είπε:

«Δυστυχώς ή ευτυχώς, έγιναν κάποια λάθη, τα οποία είναι απόνερα. Έγινε ό,τι έγινε σήμερα και είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένος. Έχουμε στεναχωρηθεί όλοι.

Το μόνο που μου δίνει λίγη χαρά είναι όλα αυτά τα παιδιά που ήρθαν με ειδοποίηση μίας ημέρας, στήριξαν την εθνική ομάδα και έδωσαν ό,τι είχαν, είτε πονάνε είτε δεν είναι καλά είτε όχι. Και εσείς οι δημοσιογράφοι όλοι εδώ να κάνετε τη δουλειά σας. Γιατί η Εθνική δεν είναι απλώς μια ομάδα. Είναι η δική μας ομάδα. Να δώσετε το στίγμα να την αγαπάνε τα παιδιά, να θέλουν να έχουν ένα τέτοιο προπονητικό είτε είναι 12άδα είτε παίζουν 1 λεπτό είτε χάνουν βολές, παιδιά να θέλουν να είναι μέρος αυτού του πράγματας.

Για το κλίμα:

«Όσον αφορά το κλίμα, είμαι περήφανος για τα παιδιά. Ήρθαν εδώ, παλέψανε να μην έχουμε τραυματισμούς. Δεν έχω ξαναζήσει παράθυρα μέσα στη σεζόν ματς ζωτικής σημασίας το κλίμα στα αποδυτήρια, είμαι περήφανος για τα παιδιά.

Να γυρίσουν στις ομάδες του να τους έχει καλά ο Θεός

Για το μέλλον:

«Το βλέπω μια χαρά. Να το βλέπετε και εσείς μια χαρά. Υπάρχουν παιδιά που έρχονται, υπάρχουν κολέγια, υπάρχουν ελληνικές ομάδες να παίξουν Έλληνες παίκτες το ελληνικό μπάσκετ ανεβαίνει. Να ξέρουν όλοι να αγαπούν την Εθνική, ανεξαρτήτως».

Για τη δήλωση του Γιάννη:

«Το όταν δεν υπάρχει, υπάρχει το επόμενο. Το να είσαι εδώ είναι κάτι σπουδαίο, είναι όνειρο. Ανεξάρτητα πως είσαι ψυχικά, το σώμα σου, το πόδι σου, το κεφάλι σου, το μυαλό σου. Αν γύρω γύρω λένε πράγματα. Πρέπει να είσαι στην Εθνική. Είναι κάτι απίστευτο. Για αυτό στεναχωριέμαι, για αυτό πάω και σπάω τα πόδια μου. Όποτε μου ζητηθεί να είμαι εδώ θα είμαι. Και δεν μου ζητηθεί θα πάω να στηρίξω σαν θεατής. Θα είμαι εκεί. Αυτό είναι η Εθνική, δε θέλω να το πω στην τηλεόραση».

