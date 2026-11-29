Ισπανία - Ελλάδα 83-74: Τα highlights από τον αποκλεισμό της Εθνικής στο Παγκόσμιο
Η Εθνική μας ομάδα ηττήθηκε από την Ισπανία με 83-74 στην Κομποστέλα και αποκλείστηκε και μαθηματικά από τα παρκέ του Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.
Η... ειδικών συνθηκών ομάδα που στελέχωσε ο Βασίλης Σπανούλης γι' αυτό το παιχνίδι προσπάθησε να φανεί ανταγωνιστική αλλά κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο και δεν μπόρεσε να διεκδικήσει τη νίκη ώστε να μείνει «ζωντανή» στην υπόθεση της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Ο Βασίλης Τολιόπουλος ήταν ο πρώτος σκόρερ της Εθνικής μας έχοντας 21 πόντους, ενώ τον ακολούθησε ο Κώστας Παπανικολάου με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Για την εθνική Ισπανίας καλύτεροι παίκτες ήταν οι Αλόνσο (14π.), Μπριθουέλα (13π.) και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (11π., 6ριμπ.)
Δείτε τα highlights του αγώνα στην Κομποστέλα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.