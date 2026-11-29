Δείτε τα highlights της ήττας της Εθνικής μας ομάδας στην Κομποστέλα και του αποκλεισμού της από τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Εθνική μας ομάδα ηττήθηκε από την Ισπανία με 83-74 στην Κομποστέλα και αποκλείστηκε και μαθηματικά από τα παρκέ του Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Η... ειδικών συνθηκών ομάδα που στελέχωσε ο Βασίλης Σπανούλης γι' αυτό το παιχνίδι προσπάθησε να φανεί ανταγωνιστική αλλά κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο και δεν μπόρεσε να διεκδικήσει τη νίκη ώστε να μείνει «ζωντανή» στην υπόθεση της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος ήταν ο πρώτος σκόρερ της Εθνικής μας έχοντας 21 πόντους, ενώ τον ακολούθησε ο Κώστας Παπανικολάου με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Για την εθνική Ισπανίας καλύτεροι παίκτες ήταν οι Αλόνσο (14π.), Μπριθουέλα (13π.) και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (11π., 6ριμπ.)