Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έδειξε ξανά το μεγαλείο του και πήγε στο πλευρό των Ελλήνων διεθνών μετά τον αποκλεισμό τους από την Ισπανία.

Η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε στην Κομποστέλα από την Ισπανία και αποκλείστηκε από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ 2027.

Μετά το φινάλε του παιχνιδιού και με τα συναισθήματα να έχουν κατακλύσει το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη γι' αυτή την αρνητική εξέλιξη, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έδειξε για ακόμα μία φορά το μεγαλείο της ψυχής του.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού και βασικό στέλεχος της Εθνικής Ισπανίας έσπευσε να πάει στο πλευρό των Ελλήνων διεθνών και μάλιστα είχε ένα ξεχωριστό τετ α τετ με τον αρχηγό της «γαλανόλευκης» και του Ολυμπιακού, Κώστα Παπανικολάου.