Ο Νίκος Παπαδογιάννης κλείνει την αυλαία της εποχής των θριάμβων και κηρύσσει το πρώτο προσκλητήριο για την Εθνική ομάδα της μεθεπόμενης ημέρας.

To annus horribilis της Εθνικής ολοκληρώθηκε όπως του άξιζε: με μία στεγνή ήττα από τα δεύτερα της Ισπανίας στο ματς όπου παιζόταν η τελευταία ζαριά. Και με εικόνα διάλυσης παρά τη συμπαθητική εμφάνιση, αφού στους ήδη πολλούς απόντες προστέθηκε ένα κουαρτέτο παικτών που τραυματίστηκαν στο προηγούμενο ματς, λες και κόπηκαν από το μαχαίρι που είχαν στα δόντια οι Γεωργιανοί.

Μέσα στους εννέα μήνες που κύλησαν από την έναρξη του προηγούμενου «παραθύρου», κυοφορήθηκε μία μπασκετική τραγωδία: εντός έδρας ήττες από το Μαυροβούνιο, την Πορτογαλία και τη Γεωργία, στραπάτσο βγαλμένο από τη δεκαετία του ‘70 στη Ρουμανία και χαριστική βολή από τους Ισπανούς, που χάρηκαν με την ψυχή τους τη ρεβάνς για το κάζο της Λεμεσού.

Η νίκη επί της ίδιας Ισπανίας πριν από τέσσερις μήνες στο ΟΑΚΑ πανηγυρίστηκε ως έπος θερινής νυκτός, αλλά αποδείχθηκε οφθαλμαπάτη και αντικατοπτρισμός, σαν δροσερή πηγή καταμεσής της ερήμου. Για άνυδρη έρημο μιλάμε πλέον, για έτος δίχως καλοκαίρι.

Το τέλος του δρόμου για αυτή τη γενιά μπορεί να κατέφτασε λίγο νωρίτερα απ’ όσο περιμέναμε, αλλά το έβλεπαν να έρχεται ολοταχώς εδώ και χρόνια οι πάντες, εκτός από τους αιθεροβάμονες και από τους φυλακόβιους. Μοιάζει σαν να πέρασαν χρόνια από το μετάλλιο της Ρίγα, το οποίο κατακτήθηκε λίγο πολύ από τους ίδιους παίκτες που μαρτύρησαν την Πέμπτη, ενισχυμένους φυσικά από τον Γιάννη και από τον Σλούκα.

Το «έγκλημα» του Ιουνίου, όταν οι μισοί παίκτες εξαφανίστηκαν αδειούχοι και οι άλλοι μισοί εμφανίστηκαν στην προπόνηση με βατραχοπέδιλα, θα μείνει στις μνήμες για να μας στοιχειώνει όσο βλέπουμε τον λεοντόκαρδο Σενγκέλια να πηδάει στο τζάμπολ τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στη Ντόχα. Από την άλλη, πότε ήταν η τελευταία φορά που είχαμε τη δυνατότητα να φύγουμε για διακοπές Σεπτέμβριο μήνα εμείς οι μπασκετικοί; Ουδέν τραγικόν αμιγές καλού.

Το μέλλον είναι εδώ και μας βγάζει κοροϊδευτικά τη γλώσσα. Πλέον δεν υπάρχει κανένας λόγος να ταλαιπωρηθούν και να ταλαιπωρήσουν άλλο οι παίκτες των οποίων η ηλικία αρχίζει από «3», ειδικά εκείνοι των οποίων η ηλικία τελειώνει σε «6», σε «7» και σε «8»: Καλάθη, Παπανικολάου, Σλούκα κ.α.

Οι δύο αγώνες που απέμειναν στο πρόγραμμα, με Ουκρανία εντός και Γεωργία εκτός στα τέλη Φεβρουαρίου (αμέσως μετά από το final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας, που με μαθηματική ακρίβεια θα προκαλούσε νέες αναταράξεις), θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να ανοίξει μία χαραμάδα προς την επόμενη μέρα.

Ίσως με νέο προπονητή, αφού η θητεία του Βασίλη Σπανούλη, κατάλληλου για πρωταθλητισμό και για μεγάλες διοργανώσεις αλλά όχι για «παράθυρα» και για δύο καρπούζια στη μασχάλη, ουσιαστικά εκπλήρωσε τον σκοπό και τη σκοπιμότητά της. Το αντιλαμβάνεται, νομίζω, και ο ίδιος. Δεν είναι ο άνθρωπος που θα οργώσει τη χώρα (και όχι μόνο) για να σπείρει πάνω στην καμένη γη. Τώρα χρειάζεται ένας καινούριος Σκουρτόπουλος.

Στους αγώνες που έρχονται τον Φεβρουάριο θα είναι αδύνατο να επιστρατευτούν τα πιτσιρίκια των κολεγίων, αλλά πρέπει να περάσουν σε πρώτο πλάνο όλοι όσοι υπολογίζονται για την μεθεπόμενη μέρα. Καλοί; Μέτριοι; Κακοί; Άγουροι; Άμπαλοι; Αυτούς έχουμε και με αυτούς οφείλουμε να πορευτούμε.

O αποκλεισμός από το Μουντομπάσκετ είναι πλέον τελεσίδικος. Επιχειρησιακά, το επόμενο μέλημα θα πρέπει να είναι η στελέχωση της ομάδας στο Προ-προολυμπιακό τουρνουά που, χωρίς να θέλω να στενοχωρήσω όσους προγραμμάτιζαν Μύκονο, θα διεξαχθεί μέσα Ιουλίου του 2027. Ναι, Ιουλίου. Ναι, μέσα.

Εάν υπήρχε Ομοσπονδία εκτός φυλακής, θα έγραφα ότι πρέπει να ξεκινήσει άμεσα επαφές (με παίκτες, μανατζαραίους και κολέγια) ώστε να παίξουν οπωσδήποτε στην Εθνική το καλοκαίρι τα «αμερικανάκια» από το NCAA. Και μη μου πείτε ότι θα έχουν μαθήματα εκείνη την εποχή, γιατί θα σκίσω τα πτυχία μου και θα φύγω κι εγώ μετανάστης.

Κατόπιν, ας ξεκαθαρίσει και ας ξεσκαρταρίσει το τοπίο με τους «παραμένοντες». Προφανώς δεν περισσεύει κανείς, αλλά δεν μας παίρνει να κουβαλήσουμε στο μέλλον απρόθυμους, αποκαμωμένους, δύστροπους και βαριεστημένους. Και δεν μιλάω απαραίτητα για τους τριανταφεύγα. Φευγάτοι υπάρχουν σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν ανοίγω καν συζήτηση. Ώσπου να αποδειχθεί το αντίθετο, είμαστε υποχρεωμένοι να τον θεωρούμε παρελθόν για την Εθνική. Σημειωτέον ότι το επόμενο «μεγάλο» ραντεβού», εφ’ όσον χαθεί το Λος Άντζελες, είναι το Ευρωμπάσκετ 2029, όπου ευτυχώς έχουμε εξασφαλισμένη συμμετοχή ως διοργανωτές ενός από τους Ομίλους της πρώτης φάσης.

Ο Γιάννης θα είναι τότε 35 ετών παρά κάτι μήνες. Στην καλύτερη περίπτωση θα τον εμφανίσουμε σε ρόλο «Ελ Σιντ» και στη χειρότερη θα τον εμφανίσουμε σε ρόλο «Ελ Σιντ».

Για το αποψινό ματς δεν χρειάζεται να σπαταλήσουμε πολύ μελάνι. Η ομάδα που σήκωσε τα χέρια ψηλά απέναντι στους Γεωργιανούς πήγε στην Ισπανία με μείον τέσσερις βασικούς και με ψηλούς τους Καραγιαννίδη, Χατζηδάκη, οι οποίοι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν έναν MVP Eυρωμπάσκετ και σε έναν MVP τελικού Ευρωμπάσκετ, με 674 αγώνες ΝΒΑ μεταξύ τους.

Εμείς είχαμε βασικό πλέι-μέικερ ένα παιδί, εκείνοι έφερναν από τον πάγκο παίκτες έτοιμους και μπαρουτοκαπνισμένους. Πολλά μπράβο σε όλους για τη γενναία προσπάθεια και για την αξιοπρεπή εμφάνιση, αλλά η Ισπανία έχει δεύτερα, ενώ εμείς οριακά έχουμε πρώτα. «Η Εθνική είναι η δική σας ομάδα και να την αγαπάτε», έδωσε το σύνθημα ο συγκινητικός Θανάσης Αντετοκούνμπο. Ίσως κάποια στιγμή επιστρέψουμε στο παλκοσένικο, αλλά καλού κακού μην αφήσετε τα φώτα ανοιχτά.

Τα υπόλοιπα τα είπαμε στο τελευταίο Old School, που αν το χάσατε, κακώς το χάσατε., αλλά τέλος πάντων προλαβαίνετε να το δείτε on demand. Και θα τα ξαναπούμε μεσημεράκι βροχερής Δευτέρας στο πρώτο Gazz Floor της εβδομάδας, στις 11 π.μ., με σπέσιαλ καλεσμένο που τα έχει λιώσει τα παπούτσια του σε αυτά τα μονοπάτια. Και τα δύσβατα και τα κατηφορικά.