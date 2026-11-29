Τουρκία - Ισλανδία 101-83: Επιστροφή στις νίκες με τρομερό δεύτερο ημίχρονο
Πραγματοποιώντας τρομερό δεύτερο ημίχρονο η Τουρκία επικράτησε της Ισλανδίας με 101-83 εντός έδρας.
Η ομάδα του Άταμαν παρότι δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τον αγώνα, μπόρεσε να βελτιώσει την εικόνα της στο δεύτερο ημίχρονο και να φτάσει άνετα προς το θετικό αποτέλεσμα στο φινάλε.
Πρώτος σκόρερ για τους Τούρκους ο Χαζέρ με 23 πόντους, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Φρίντικσον με 15 π.
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Πλέον η Τουρκία μετά τη νίκη της έφτασε στο 9-1.
Τα δεκάλεπτα: 23-24, 43-42, 75-65, 101-83
|Türkiye
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|Metecan Birsen * SF
|22:10
|4
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|3
|4
|7
|-
|4
|1
|-
|-
|4
|9
|2
|Sehmus Hazer SG
|25:29
|23
|7/10
|70%
|5/6
|83.33%
|2/4
|50%
|7/7
|100%
|-
|1
|1
|3
|1
|-
|-
|-
|16
|24
|5
|Sertac Sanli C
|29:28
|11
|3/8
|37.5%
|0/1
|0%
|3/7
|42.86%
|2/2
|100%
|-
|4
|4
|1
|1
|-
|-
|1
|10
|12
|10
|Onuralp Bitim SF
|08:01
|2
|1/5
|20%
|1/3
|33.33%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-3
|-1
|11
|Malachi Flynn * PG
|31:38
|13
|5/13
|38.46%
|5/7
|71.43%
|0/6
|0%
|3/4
|75%
|1
|5
|6
|4
|3
|1
|3
|1
|19
|17
|12
|Omer Kutluay PG
|05:09
|4
|2/3
|66.67%
|2/2
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|2
|5
|13
|Yigit Onan SF
|02:19
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|3
|0
|14
|Furkan Haltali * C
|03:17
|0
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|0
|18
|Dogus Ozdemiroglu PG
|05:08
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|2
|1
|-
|-
|-
|-5
|1
|22
|Furkan Korkmaz * SG
|21:07
|10
|3/4
|75%
|2/2
|100%
|1/2
|50%
|3/5
|60%
|1
|4
|5
|-
|2
|1
|1
|-
|5
|12
|24
|Ercan Osmani C
|22:59
|19
|7/10
|70%
|5/7
|71.43%
|2/3
|66.67%
|3/5
|60%
|4
|4
|8
|3
|3
|-
|1
|-
|20
|26
|55
|Kenan Sipahi * PG
|23:15
|15
|6/9
|66.67%
|5/7
|71.43%
|1/2
|50%
|2/4
|50%
|-
|3
|3
|4
|3
|1
|-
|-
|18
|16
|Team/Coaches
|1
|-
|1
|1
|-
|-
|-
|TOTAL
|200
|101
|35/67
|52.24%
|26/39
|66.67%
|9/28
|32.14%
|22/29
|75.86%
|10
|28
|38
|18
|20
|4
|5
|3
|-
|-
|* Starters | Coach: Ergin Ataman | Assistant(s): Yakup Sekizkok, Ender Arslan, Gokhan Turan
|Iceland
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|3
|Aegir Steinarsson PG
|13:44
|3
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|-
|-9
|4
|5
|Hilmar Henningsson PG
|09:00
|8
|3/5
|60%
|2/2
|100%
|1/3
|33.33%
|1/1
|100%
|-
|-
|-
|2
|1
|-
|-
|-
|3
|8
|6
|Jon Axel Gudmundsson * PG
|30:21
|6
|2/6
|33.33%
|0/1
|0%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|1
|2
|1
|-
|-
|-22
|6
|9
|Thorir Thorbjarnarson PG
|01:41
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-2
|-1
|10
|Elvar Fridriksson * PG
|28:53
|15
|3/11
|27.27%
|2/5
|40%
|1/6
|16.67%
|8/10
|80%
|1
|4
|5
|10
|3
|2
|1
|-
|-13
|19
|12
|Kari Jonsson PG
|01:39
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-2
|0
|14
|Kristinn Palsson * PG
|18:41
|12
|4/9
|44.44%
|1/1
|100%
|3/8
|37.5%
|1/1
|100%
|1
|1
|2
|-
|5
|-
|1
|-
|-6
|10
|15
|Martin Hermannsson PG
|25:19
|14
|5/14
|35.71%
|5/13
|38.46%
|0/1
|0%
|4/4
|100%
|1
|1
|2
|7
|3
|2
|-
|-
|-12
|12
|18
|Sigurdur Petursson PF
|01:41
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|1
|2
|24
|Haukur Palsson PF
|17:04
|2
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|1
|4
|5
|-
|3
|-
|-
|-
|-13
|4
|32
|Tryggvi Hlinason * C
|31:50
|14
|6/11
|54.55%
|6/11
|54.55%
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|3
|8
|11
|1
|1
|3
|-
|-
|-17
|16
|34
|Styrmir Thrastarson * PF
|20:07
|7
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|1
|3
|4
|2
|-
|-
|-
|-
|2
|11
|Team/Coaches
|2
|2
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|TOTAL
|200
|83
|28/67
|41.79%
|19/38
|50%
|9/29
|31.03%
|18/22
|81.82%
|12
|26
|38
|24
|23
|9
|2
|-
|-
|-
|* Starters | Coach: Craig Pedersen | Assistant(s): Not provided
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