Η Τουρκία επικράτησε της Ισλανδίας με 101-83, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα με τρομερό δεύτερο ημίχρονο.

Πραγματοποιώντας τρομερό δεύτερο ημίχρονο η Τουρκία επικράτησε της Ισλανδίας με 101-83 εντός έδρας.

Η ομάδα του Άταμαν παρότι δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τον αγώνα, μπόρεσε να βελτιώσει την εικόνα της στο δεύτερο ημίχρονο και να φτάσει άνετα προς το θετικό αποτέλεσμα στο φινάλε.

Πρώτος σκόρερ για τους Τούρκους ο Χαζέρ με 23 πόντους, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Φρίντικσον με 15 π.

Πλέον η Τουρκία μετά τη νίκη της έφτασε στο 9-1.

Τα δεκάλεπτα: 23-24, 43-42, 75-65, 101-83

Türkiye FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 Metecan Birsen * SF 22:10 4 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 2/2 100% 3 4 7 - 4 1 - - 4 9 2 Sehmus Hazer SG 25:29 23 7/10 70% 5/6 83.33% 2/4 50% 7/7 100% - 1 1 3 1 - - - 16 24 5 Sertac Sanli C 29:28 11 3/8 37.5% 0/1 0% 3/7 42.86% 2/2 100% - 4 4 1 1 - - 1 10 12 10 Onuralp Bitim SF 08:01 2 1/5 20% 1/3 33.33% 0/2 0% 0/0 0% - 1 1 - - - - - -3 -1 11 Malachi Flynn * PG 31:38 13 5/13 38.46% 5/7 71.43% 0/6 0% 3/4 75% 1 5 6 4 3 1 3 1 19 17 12 Omer Kutluay PG 05:09 4 2/3 66.67% 2/2 100% 0/1 0% 0/0 0% - 1 1 1 - - - - 2 5 13 Yigit Onan SF 02:19 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - 1 - - - 3 0 14 Furkan Haltali * C 03:17 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% - 1 1 - - - - 1 1 0 18 Dogus Ozdemiroglu PG 05:08 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - 2 1 - - - -5 1 22 Furkan Korkmaz * SG 21:07 10 3/4 75% 2/2 100% 1/2 50% 3/5 60% 1 4 5 - 2 1 1 - 5 12 24 Ercan Osmani C 22:59 19 7/10 70% 5/7 71.43% 2/3 66.67% 3/5 60% 4 4 8 3 3 - 1 - 20 26 55 Kenan Sipahi * PG 23:15 15 6/9 66.67% 5/7 71.43% 1/2 50% 2/4 50% - 3 3 4 3 1 - - 18 16 Team/Coaches 1 - 1 1 - - - TOTAL 200 101 35/67 52.24% 26/39 66.67% 9/28 32.14% 22/29 75.86% 10 28 38 18 20 4 5 3 - - * Starters | Coach: Ergin Ataman | Assistant(s): Yakup Sekizkok, Ender Arslan, Gokhan Turan