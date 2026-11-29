Ο Βασίλης Τολιόπουλος ήταν πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο της Εθνικής κόντρα στην Ισπανία, έχοντας 12 πόντους.

Κομβικός για την Εθνικής μας ήταν ο Βασίλης Τολιόπουλος στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης κόντρα στην Ισπανία.

Συγκεκριμένα ο διεθνής γκαρντ έδωσε πολύτιμες λύσεις στην επίθεση της «γαλανόλευκης», σκοράροντας 12 πόντους, έχοντας (3/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ σε 11:38 λεπτά συμμετοχής.