Τολιόπουλος: Επιδραστικός στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Ισπανία
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Ο Βασίλης Τολιόπουλος ήταν πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο της Εθνικής κόντρα στην Ισπανία, έχοντας 12 πόντους.
Κομβικός για την Εθνικής μας ήταν ο Βασίλης Τολιόπουλος στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης κόντρα στην Ισπανία.
Συγκεκριμένα ο διεθνής γκαρντ έδωσε πολύτιμες λύσεις στην επίθεση της «γαλανόλευκης», σκοράροντας 12 πόντους, έχοντας (3/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ σε 11:38 λεπτά συμμετοχής.
@Photo credits: eurokinissi
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