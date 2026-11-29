Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έκλεισε με εντυπωσιακό τρόπο το πρώτο δεκάλεπτο ισοφαρίζοντας το σκορ για την Εθνική.

Η Ισπανία έχει ριχτεί στη «μάχη» κόντρα στην Ελλάδα στην 4η αγωνιστική της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 στο Κατάρ με τις δύο ομάδες να παλεύουν για το θετικό αποτέλεσμα.

Το πρώτο δεκάλεπτο, μάλιστα, έκλεισε με εντυπωσιακό τρόπο με τον Θανάση Αντετοκούνμπο να ισοφαρίζει για την Ελλάδα με ένα τρομερό alley oop κάρφωμα για το 22-22.