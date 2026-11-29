Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ισπανία (29/11, 19:00, LIVE στο Gazzetta) στην Ιβηρική Χερσόνησο με τις ελπίδες πρόκρισης να μην είναι με το μέρος της. Τα σενάρια για να βρεθεί στο Κατάρ.

Η Εθνική Ανδρών διασταυρώνει τα ξίφη της με την Ισπανία (29/11, 19:00, LIVE στο Gazzetta) σε ένα ματς ζωής ή θανάτου αναφορικά με την πρόκριση στο MundoBasket 2027. Η ήττα από τη Γεωργία (92-88, παρ) στο «T-Center» έχει στριμώξει το εθνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στα... σχοινιά και το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη ακόμη και με νίκη δεν ορίζει πλέον τη... μοίρα του.

Η γαλανόλευκη εάν ηττηθεί σε δύο από τα τρία ματς που απομένουν, μένει εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου οριστικά. Στο πλέον αισιόδοξο σενάριο που η Εθνική Ομάδα κάνει το 3/3, τότε θα παίξουν ρόλο οι ισοβαθμίες μεταξύ των χωρών. Τα κριτήρια σε αυτή την περίπτωση είναι οι μεταξύ τους νίκες και έπειτα η διαφορά. Σε περίπτωση τριπλής ή και παραπάνω ισοβαθμίας, μετρούν οι μεταξύ τους νίκες σε αυτό το μικρό γκρουπ που θα σχηματιστεί και έπειτα η συνολική διαφορά κάθε χώρας.

Οι ισοβαθμίες της γαλανόλευκης

Μαυροβούνιο (1-1 +13)

Πορτογαλία (1-1 -7)

Ισπανία (1-0 +2)

Ουκρανία (0-1 -6)

Γεωργία (0-1 -4)

Εάν η ομάδα του κόουτς Σπανούλη πετύχει το απόλυτο και επιβληθεί είτε των Ουκρανών με +7, είτε των Γεωργιανών με +5 έχει σοβαρές πιθανότητες να προκριθεί στην τελική φάση, μέσω τριπλής ισοβαθμίας.

Για να είναι αυτό το σενάριο όμως ρεαλιστικό, θα πρέπει τουλάχιστον μία εκ των Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία να κάνουν μία νίκη σε τρία ματς και να πάνε σε ρεκόρ 7-5. Σε αυτή την περίπτωση, θα σχηματιστεί τριπλή ισοβαθμία με την Ελλάδα να παίρνει το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027.

Οι Πορτογάλοι θα πρέπει επίσης να κάνουν το 1/3 ούτως ώστε να τους υπερκεράσει η Ελλάδα, εκτός εάν η επίσημη αγαπημένη υπερισχύσει στη διαφορά μέσω τριπλής ισοβαθμίας.

Για να προκριθεί στο Κατάρ με δύο νίκες, τότε τα πράγματα είναι ακόμη πιο σύνθετα. Εάν η Εθνική κλείσει τα προκριματικά με 6-6 ρεκόρ, θα εξαρτηθεί από το ποιες χώρες θα έχει νικήσει για να περάσει στην τελική φάση.

Μια εκ των Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία θα πρέπει να κάνει το 0/3 αλλά η Ελλάδα οφείλει να έχει και τη διαφορά στα μεταξύ τους. Όσον αφορά τη σύνδεση με την Ουκρανία, εάν η γαλανόλευκη ηττηθεί είτε στην Ισπανία είτε στη Γεωργία, αλλά νικήσει την Ουκρανία και αυτή κάνει τρεις ήττες, τότε η Εθνική έχει και πάλι ελπίδες, αρκεί να πάρει τη διαφορά. Τότε, θα πρέπει και πάλι η Πορτογαλία να ηττηθεί σε τουλάχιστον δύο ματς, καθώς έχει και τη διαφορά υπέρ της με τους Ουκρανούς. Επιπλέον, θα πρέπει και το Μαυροβούνιο να ηττηθεί σε τουλάχιστον ένα ματς για τον ίδιον ακριβώς λόγο.

Στο κάπως πιο ουτοπικό σενάριο, όπου η Ισπανία θα κάνει τρεις ήττες, ακόμη και τότε η Ελλάδα έχει λιγοστές ελπίδες. Η Εθνική χρειάζεται νίκη απέναντι τους και ακόμη μία απέναντι σε Ουκρανία ή Γεωργία. Για ακόμη μία φορά, η Πορτογαλία αποτελεί παράγοντας και θα χρειαστεί να ηττηθεί δύο φορές, καθώς έχει νικήσει ακόμη και την Ισπανία. Ακολούθως, εφόσον και το Μαυροβούνιο έχει νικήσει τους Ισπανούς, θα πρέπει να ηττηθεί τουλάχιστον σε ένα παιχνίδι.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας με Ουκρανία, Ισπανία και Γεωργία στο 7-5, προκρίνεται γιατί έχει 2-0 νίκες με Ισπανία και 1-1 με Ουκρανία και Γεωργία. Σε ισοβαθμία στο 7-5 με Πορτογαλία και Ισπανία προκρίνεται γιατί έχει 3-1 νίκες υπέρ της.

Σε ισοβαθμία με Πορτογαλία και Γεωργία στο 7-5 εάν η Πορτογαλία νικήσει τη Γεωργία, τότε θα παίξουν ρόλο οι διαφορές στα μεταξύ τους καθώς οι νίκες θα είναι 1-1. Σε ισοβαθμία με Πορτογαλία και Ουκρανία στο 7-5 εάν η Ουκρανία νικήσει την Πορτογαλία, τότε θα παίξουν ρόλο οι διαφορές στα μεταξύ τους καθώς οι νίκες θα είναι 1-1.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας με την Ισπανία και τη Γεωργία στο 7-5 προκρίνεται γιατί έχει 3-1 νίκες στα μεταξύ τους παιχνίδια. Στο σενάριο του 7-5 με Γεωργία και Ουκρανία προκρίνεται με 2/2 απέναντι τους και με τις διαφορές υπέρ της Ελλάδας.

Εάν υπάρξει ισοβαθμία με Πορτογαλία και Γεωργία στο 6-6 οι νίκες θα είναι 2-2 για όλες και θα παίξει ρόλο η διαφορά. Η Ελλάδα χρειάζεται νίκη με +12 απέναντι στη Γεωργία και νίκη Πορτογαλίας με 2 πόντους επί της Γεωργίας.

Σε ακόμα πιο σύνθετη ισοβαθμία στο 6-6 με τις Γεωργία, Πορτογαλία και Μαυροβούνιο η γαλανόλευκη προκρίνεται γιατί έχει 4-2 νίκες, Πορτογαλία και Γεωργία στο 3-3 και το Μαυροβούνιο στο 2-4.

Αν ισοβαθμίσει με Ουκρανούς και Πορτογάλους στο 6-6 οι νίκες είναι για όλους στο 2-2 και η Ελλάδα χρειάζεται νίκη με 27 και παραπάνω πόντους από ό,τι νικήσει η Πορτογαλία την Ουκρανία.

Σε ισοβαθμία με ρεκόρ 6-6 με Ουκρανία, Πορτογαλία και Μαυροβούνιο η Ελλάδα προκρίνεται γιατί έχει 4-2 νίκες υπέρ της, 3-3 για Πορτογαλία και Ουκρανία και 2-4 το Μαυροβούνιο.

Η βαθμολογία

1. Ισπανία 6-3

2. Γεωργία 6-3

3. Ουκρανία 6-3

4. Πορτογαλία 5-4

5. Ελλάδα 4-5

6. Μαυροβούνιο 4-5

Το πρόγραμμα

1η αγωνιστική: Ουκρανία – Ελλάδα 82-76

2η αγωνιστική: Ελλάδα – Ισπανία 108-106 (86-86 κ.δ.)

3η αγωνιστική: Ελλάδα – Γεωργία 88-92 (παρ)

4η αγωνιστική: Ισπανία – Ελλάδα (29/11)

5η αγωνιστική: Ελλάδα – Ουκρανία (26/2)

6η αγωνιστική: Γεωργία – Ελλάδα (1/3)