Πρόεδρος της γαλλικής ομοσπονδίας για δηλώσεις Άταμαν: «Αυτού του είδους το σχόλιο είναι εντελώς αδικαιολόγητο και κατακριτέο»
Μεγάλη συζήτησαν είχαν προκαλέσει οι δηλώσεις του Έργκιν Άταμαν που είχαν να κάνουν με τους νατουραλιζέ και τους μαύρους παίκτες που συμμετέχουν στη Γαλλία και την Ισπανία.
Ο Πρόεδρος της γαλλικής ομοσπονδίας, Ζαν-Πιερ Ουνκλέρ, πήρε θέση για τις δηλώσεις του Τούρκου τεχνικού, ενώ επίσης θα στείλει και σχετική επιστολή και στη FIBA.
Αναλυτικά:
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«Όπως ολόκληρη η γαλλική ομάδα, έτσι και εγώ, ανακάλυψα τις δηλώσεις μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όπως ολόκληρη η ομάδα και πολλοί Γάλλοι διεθνείς σε όλο τον κόσμο, απογοητεύτηκα από τον παραλληλισμό που έκανε ο Τούρκος προπονητής μεταξύ του χρώματος του δέρματος και της εθνικότητας ενός παίκτη. Αυτού του είδους το σχόλιο είναι εντελώς αδικαιολόγητο, κατακριτέο από κάθε άποψη, και δεν βλέπω καμία σχέση με το ζήτημα της πολιτογράφησης που χορηγήθηκε από τη FIBA σε ορισμένους παίκτες, για το οποίο μιλούσε ο Εργκίν Αταμάν.
Αυτού του είδους η αδικαιολόγητη δήλωση είναι πιθανό να εξαπολύσει και να τροφοδοτήσει ρατσιστική ρητορική, ενάντια στην οποία η γαλλική Ομοσπονδία αγωνίζεται ακούραστα. Το γεγονός ότι προέρχεται από έναν τόσο σεβαστό προπονητή είναι βαθιά προβληματικό και μπορώ μόνο να επαναλάβω τον θυμό μας, την ακατανοησία μας και την ακλόνητη υποστήριξή μας σε όλους τους παίκτες που φορούν τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Γαλλίας. Σύντομα θα σταλεί επιστολή στη FIBA, ώστε να μπορέσουν να ασχοληθούν με αυτό το θέμα».
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