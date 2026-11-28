Ένας από τους χορηγούς της Εθνικής Ομάδας της Βοσνίας, πλήρωσε την ασφάλεια του Ντζάναν Μούσα και ο σταρ της Ντουμπάι BC θα αγωνιστεί κανονικά απέναντι στη Λιθουανία.

Βρέθηκε η «χρυσή τομή» στο ζήτημα της ασφάλειας του Ντζάναν Μούσα! Ένας από τους χορηγούς της Εθνικής Βοσνίας πλήρωσε την ασφάλεια του σταρ της Ντουμπάι BC και εκείνος θα δώσει το «παρών» στο κρίσιμο ματς της χώρας του κόντρα στη Λιθουανία (29/11) για τα παράθυρα με φόντο το MundoBasket 2027.

Ο Ντζέβαντ Αλίχοτζιτς, Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης (KS BiH), επιβεβαίωσε ότι το ζήτημα αυτό έχει πλέον επιλυθεί. Συγκεκριμένα, μια από τις εταιρείες - χορηγούς της Εθνικής Βοσνίας δεσμεύτηκε να πληρώσει το ποσό των 18.000 ευρώ, που απαιτούνται για την ασφάλιση του Μούσα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αλίχοτζιτς:

«Επιλύσαμε μια δυσάρεστη κατάσταση. Είναι ένας συνδυασμός περιστάσεων που προέκυψαν. Η ασφάλιση που έπρεπε να καταβληθεί σχετικά με το συμβόλαιο του Τζάναν ήταν προβληματική λόγω του ποσού της πρόσθετης αμοιβής για το συμβόλαιό του. Λάβαμε την πληροφορία πριν από 48 ώρες και ήταν πολύ δύσκολο να απαντήσουμε και να την επιλύσουμε.

Αλλά τα καταφέραμε. Έχουμε μια συμφωνία απόψε ότι ένας από τους χορηγούς μας, η MaxBet, ανέλαβε την υποχρέωση να βοηθήσει την Ομοσπονδία και να καταβάλει το ποσό που θα μεταφέρουμε στη FIBA».